Avances, posicionamientos y panorama complejo

Intendentes de distintas partes del país realizaron el martes una movilización hacia el Ministerio de Economía, frente a Casa Rosada en la Ciudad de Buenos Aires.

Los protagonistas políticos de las últimas horas no solo en la provincia, sino en el plano nacional, han sido sin dudas el gobernador Rogelio Frigerio y los intendentes peronistas -fundamentalmente- quienes marcharon al Ministerio de Economía para hacer oír sus reclamos, en medio de la crisis que se vive y la falta de respuestas que existen desde el poder central y que suman al ahogo que existe en las provincias y en cada una de las poblaciones del interior del país.

Frigerio disertó en Buenos Aires en el foro empresarial realizado este martes y contrariamente a su moderación habitual -que muchas veces se le critica- pronunció un discurso que no pasó desapercibido, lo hizo merecedor de un aplauso de los presentes y tuvo cobertura por parte de medios nacionales.

¿Qué dijo Frigerio? No se refirió estrictamente a cuestiones de la órbita provincial, sino que propuso un nuevo pacto fiscal federal. Una baja coordinada de impuestos entre Nación, provincias y municipios para ganar dinamismo y competitividad. Entre otros puntos, a la Nación le exigió la eliminación del Impuesto al Cheque, reclamó a las provincias que revisen Ingresos Brutos y pidió a los municipios que se aseguren de que algunas Tasas no terminan funcionando como impuestos encubiertos.

No es usual que un gobernador formule propuestas con visión global y no pocos se empezaron a preguntar si no fue el punto de partida a una idea que viene flotando en el oficialismo, sobre la posibilidad de que Frigerio pueda encabezar una de las fórmulas para llegar a la Presidencia de la Nación.

Hay que tener siempre en cuenta que en política hay que pensar que todos quieren ser algo más: el concejal seguro quiere ser intendente, el intendente quiere ser gobernador y el gobernador quiere ser presidente. Así funciona. Y en esta provincia pasó con Sergio Montiel en la década del ’80 y también con Sergio Urribarri en el 2014, que lideró “el sueño entrerriano” que luego terminó en pesadilla para sus seguidores y para el propio precandidato.

No podemos solamente con esta foto anticipar los planes de Frigerio, donde no pocos de sus allegados más directos no dudan en afirmar que irá por una reelección en la provincia. Probablemente ni él sepa qué le deparará el futuro, porque estamos en la Argentina. Pero, lo cierto es que ayer se posicionó al menos como un articulador entre los territorios y la Casa Rosada.

Mientras el gobernador disertaba ante empresarios, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires otros protagonistas locales hacían oír sus reclamos. Intendentes de todo el país, entre ellos Rosario Romero (Paraná), José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay), Adrián Fuertes (Villaguay) y varios entrerrianos, fueron a decir al país que no les cierran los números y que no dan más con las obras paralizadas, el costo de los combustibles y muchos otros puntos.

Lo que la semana pasada fueron reuniones en nuestra provincia y planteos ante las autoridades, escaló a una protesta nacional frente a las oficinas de Luis “Toto” Caputo y los presidentes municipales dejaron una imagen fuerte marchando por la calle porque no encuentran otra manera de ser escuchados.

Nada se sabe aún por estas horas si el gobierno nacional tomó nota del reclamo y movió algunas fichas con miras a lograr algunas soluciones o solamente escucharon, saludaron respetuosamente en la puerta y siguieron con sus cosas como si no nunca hubiera pasado nada.

Avances sobre el río Uruguay

Mientras tanto, la relocalización de la megaplanta de HIF Global es casi un hecho. Lo que originalmente iba a instalarse frente a las costas de Colón -en Paysandú- parece que finalmente cambiará su ubicación a otro punto del Departamento sanducero, lo que no deja de ser un avance importante en las negociaciones con uruguayos y chilenos.

En los últimos días hemos visto en nuestra provincia una puja de muchos actores por capitalizar este logro y lo cierto es que lo realmente determinante fue el costo de la energía.

Es innegable que las gestiones personales de Frigerio ante el presidente uruguayo Yamandú Orsi y la presión de legisladores nacionales del justicialismo, como del intendente de Colón y sus vecinos, tuvieron sus frutos. Nadie duda que las acciones diplomáticas del gobernador influyeron, pero las acciones de Guillermo Michel y los legisladores nacionales, que interpusieron demandas preventivas ante la Justicia Federal, influyeron en la mesa de negociaciones.

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿no sería mejor trabajar en conjunto en temas tan sensibles para la provincia en lugar de pelear por quién se queda con el titular de tapa? Hace rato, en relación a distintos temas, venimos marcando esta división que no hace otra cosa que restar fuerza a cualquier postura.

Nos consta que legisladores del justicialismo han pedido audiencia formal al gobernador entrerriano para tratar estos temas. El pedido ingresó el lunes pasado a la Gobernación, después de aquél encuentro de Frigerio con los intendentes peronistas. Pero, aún no hubo respuestas y no se entiende muy bien por qué tanta demora; cuando se sabe que el principal rédito político en una instancia así es quien se muestra abierto y pluralista y no aquél que se cierra y marca distancia de los que opinan diferente. Veremos si finalmente se la conceden y se inicia finalmente un camino de coordinación que aparece como importante. Es necesario; no son tiempos para andar en cortocircuito todo el tiempo porque en el medio están las necesidades de la gente, que todo el tiempo está mirando los gestos de los gobernantes y también de los opositores.

Cumbres borrascosas

El panorama judicial en Tribunales nos dejó también novedades importantes. El contador Luis Erbes, exsubsecretario de Presupuesto durante el urribarrismo, mediante un juicio abreviado reconoció haber recibido sobornos en la denominada “Causa Coimas” y recibió tres años de prisión condicional por ese grave delito de corrupción. Con él, ya son cuatro los exfuncionarios que optaron por reconocer el hecho. Antes lo hicieron los exfuncionarios Smaldone, Ulrich y Flores.

A este paso, queda claro que al juicio oral sólo llegarán al exgobernador Urribarri y su socio paraguayo Diego Cardona Herreros, que, debilitados por todas estas confesiones, podrían enfrentar penas de prisión efectiva.

Otro tema que resonó con fuerza en Tribunales fue el revés que sufrió el exfuncionario Juan José Canosa, a quien la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia le cerró la puerta para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un intento de frenar la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Recordemos que Canosa ya tiene una condena previa de 2018 a tres años de prisión condicional por favorecer a allegados con compras y contrataciones cuando fue presidente de Sidecreer. Esta condena quedó firme en 2021 cuando la Corte rechazó un recurso y Canosa comenzó a cumplirla en ese entonces. También quedó inhabilitado de por vida para el ejercicio de la función pública, lo que le valió la exoneración de la Cámara de Diputados donde se desempeñaba como asesor en tiempos de Ángel Giano.

En esta causa hubo varios allanamientos a domicilios particulares, a mutuales, a escribanías y la conclusión pericial que maneja el Ministerio Público Fiscal mostraba un enriquecimiento ilícito entre 200 mil y 500 mil dólares.

Una nueva condena para el exfuncionario podría ser también de cumplimiento condicional, ya que la anterior no implicó prisión efectiva; aunque la decisión final depende del criterio que el tribunal tenga porque sería reincidente.

Queda claro que el peronismo entrerriano y varios de sus referentes estarán cercados este año y el siguiente, por el accionar de la Justicia, por hechos de corrupción. La Corte Suprema deberá definir en no mucho tiempo si queda firme la condena contra Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera y, por ende, si ello ocurre -tal como se prevé, por opiniones judiciales previas- se dispondrá que nuevamente queden presos en la Unidad Penal número 1 de Paraná. Pero, a la vez habrá otro juicio contra Urribarri y Cardona Herreros por las coimas, como así también contra Báez por enriquecimiento ilícito. Y habrá que ver hasta dónde se avanza con la causa de los “contratos truchos 1”, en su primer juicio oral. En ese contexto, el PJ entrerriano tendrá que definir quiénes irán en una futura fórmula y qué chances reales tienen de recuperar el poder en la provincia. O sea, un panorama bastante complejo.

(*) Editorial compartida en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 15 de abril de 2026.