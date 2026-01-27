Vuelve la peña en vivo CUAC! con Lalo Mir y artistas locales

Será este miércoles 28 de enero desde las 20 en el Mirador Tec, ubicado en Plaza del Patito Sirirí en la capital entrerriana. Habrá una charla con especialistas y el público, música en vivo y gastronomía.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, valoró "continuar un ciclo que el año pasado tuvo una gran repercusión en el público y es parte de nuestra agenda de verano, que también incluye cine al aire libre, teatro, ferias y visitas guiadas en los museos".

Durante la noche se presentarán el Ensamble Mística de Río, Los Merlo, Ash y Yunta Mambo. Participarán de la charla, Patricia Fontelles, Walter Lahupan, Pablo Aceñolaza y Marcelo Mannucci. La temática será El futuro de lo humano.

Se recomienda llevar lona o reposera. En caso de lluvia el evento se trasladará a La Vieja Usina.

La entrada será libre y gratuita.