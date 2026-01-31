Chango Spasiuk se presenta hoy en Paraná, en el cierre de Música en el Anfiteatro

El reconocido acordeonista y compositor misionero Chango Spasiuk será el protagonista esta noche del cierre del ciclo Música en el Anfiteatro, una propuesta cultural impulsada por la Municipalidad de Paraná. La última jornada tendrá lugar hoy desde las 20, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, con entrada libre y gratuita.

La velada propone un recorrido por distintas expresiones del folclore argentino y del litoral, en un formato pensado para el disfrute colectivo y el acceso abierto a la cultura. Además de Spasiuk, el escenario reunirá a Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez, combinando música y danza en una noche de fuerte impronta identitaria.

Referente indiscutido del chamamé y de la música popular argentina, Chango Spasiuk llega a Paraná con una trayectoria de más de tres décadas, marcada por una búsqueda artística que dialoga entre la tradición litoraleña y lenguajes contemporáneos. Nacido en Apóstoles, Misiones, el músico se ha presentado en escenarios de todo el mundo y ha sido distinguido con numerosos reconocimientos, entre ellos premios Gardel y el Konex de Platino.

El cierre del ciclo se completa con patio gastronómico y una programación que reafirma a Música en el Anfiteatro como un espacio de encuentro cultural, visibilización de artistas locales y presencia de figuras centrales de la escena nacional.