Rocamora visita a El Biguá para estirar el buen momento

Este sábado, el Club Rocamora de Concepción del Uruguay volverá a jugar por la Liga Nacional de Básquet femenino. En el estadio Ruca Che de Neuquén visitará a El Biguá en su sexta presentación dentro del Torneo Clausura. Este partido comenzará a las 19 y contará con el arbitraje de Herrera y Luna.

El Rojo viene de obtener su primera alegría de este certamen luego de vencer a Lanús por 74-63 en el estadio Julio César Paccagnella. Tuvo que esperar 10 partidos para volver a ganar: su triunfo anterior fue también ante el Granate por 60-57 el pasado 15 de noviembre de 2025.

Frente a este panorama, el Rojo se medirá ante el colista del grupo. El Biguá tiene un récord de 1-5 (1-4 para Rocamora) y está en la última posición junto a Lanús. Sin embargo tiene el lado positivo de haber ganado su último encuentro: este viernes venció a Berazategui por 68-64 y cortó una racha de cinco derrotas consecutivas. Justamente su última victoria fue ante Rocamora, al que venció por 79-65.

Las dirigidas por Sabrina Scévola tienen en sus filas a Paula Santini, Florencia Losada y Nerea Schmidt como sus principales anotadoras con 14, 12 y 10 puntos por juego, respectivamente. En frente, las principales anotadoras son Agustina García y María Hourdheuil, autoras de 16 y 12,9 puntos por juego, respectivamente.