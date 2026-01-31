Soledad Pastorutti celebra sus 30 años de carrera en la plaza Próspero Molina

La Sole vuelve a hacer historia en Cosquín, con una octava luna que promete emoción, memoria y una gran cacharpaya, cuando al festival todavía le quedará una noche más para el adiós.

Cosquín vuelve a escribir una página dorada de su historia. A 30 años de aquel debut que cambió para siempre el mapa del folklore argentino, Soledad Pastorutti celebra su recorrido artístico en el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore, con una noche que agotó localidades y confirmó, una vez más, su vínculo indestructible con la plaza Próspero Molina.

La octava luna, este sábado 31 de enero, será una verdadera ceremonia popular, atravesada por la emoción, la memoria y el canto compartido.

Fue un 26 de enero de 1996 cuando la joven santafesina llegó desde las peñas al corazón del festival y revolucionó todo. Tres décadas después, consagrada como ícono y referente generacional, La Sole vuelve para festejar a lo grande, en una edición que viene superando marcas de convocatoria y reafirmando el pulso federal que distingue a Cosquín.

Más allá del escenario

El homenaje no se limitará a lo que ocurra sobre las tablas. A lo largo de toda la jornada, la artista será protagonista de una celebración extendida, con actividades abiertas al público, encuentros con seguidores y transmisiones especiales. Desde la tarde, la Peña de La Sole en la plaza San Martín marcará el inicio de un clima festivo que se trasladará luego a la Próspero Molina, con una previa especial y con cobertura multiplataforma para todo el país y el exterior.

Pasada la medianoche llegará el momento más esperado: un espectáculo especialmente diseñado para recorrer las canciones que marcaron a varias generaciones, con una producción inédita para el festival. Tras el show, está prevista una caravana simbólica junto al público, recreando aquel primer camino hacia Cosquín que hoy ya es parte de la leyenda.

La grilla de la octava luna

La programación del sábado 31 acompañará ese clima de celebración colectiva. Juntos – La Leyenda Continúa, Suna Rocha, Juan Iñaki, Yamila Aguado (Revelación 2025), Pablo Lozano y Adrián Maggi aportarán diversidad de estilos y generaciones, antes del show central “Soledad – 30 Años”. También dirán presente Fabiana González y Darío Flores, pareja de baile tradicional ganadora del Pre Cosquín 2026.

El cierre será a pura fiesta, con una gran cacharpaya que reunirá a Lucas Cáceres, Raza y Barro, Magalí Gómez, Julián Oderiz, Melina Cabacota, Sacheros Dúo y Rodolfo Salar. Y aunque la emoción será de despedida, el festival todavía guardará una última noche más para volver a encontrarse y decir adiós como sólo Cosquín sabe hacerlo.

Formación, identidad y encuentro en el pulso del festivalEl Festival Nacional de Folklore de Cosquín volvió a demostrar que su alcance trasciende el escenario mayor. Los talleres culturales se consolidaron como uno de los espacios más valorados de la programación, con una participación sostenida y un fuerte impacto en bailarines, estudiantes y público en general que encontró allí una instancia de formación, intercambio y vivencia profunda de las danzas populares.

¿Cómo ver el festival?

YouTube (completo sin cortes): Aquí Cosquín

Televisión: Canal 10 y Televisión Pública

Radio: Aquí Cosquín Radio

Fuente: La Voz.