Majluff: “La imagen positiva de Milei ha mermado muy poco; del 60% el año pasado, hoy está en 54%”

El titular de la consultora Grupo Mercado, Jorge Majluff, analizó la imagen del Presidente Javier Milei según encuestas de opinión pública y habló de los posicionamientos de dirigentes de cara al año electoral 2027.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Majluff señaló que “probablemente lo más significativo en materia de opinión pública en estos primeros meses del 2026 es que, a pesar de que se ha agudizado la situación económica, la imagen de Milei en términos cuantitativos ha mermado muy poco. Lo que sí se percibe al hablar con la gente es que se va perdiendo la paciencia, que es el paso previo a perder la imagen”.

En tal sentido, puntualizó que “la imagen positiva de Milei que en algunos momentos buenos del año pasado andaba en cerca del 60% en la provincia, ahora anda en el 54%, más o menos, y estuvo anclada siempre en cuestiones futuras; que la gente pensaba que la cosa iba a funcionar o piensa que la cosa va a funcionar. Ahí se está resquebrajando un poco la confianza, pero no lo suficiente o no tan profundamente, porque todavía mantiene un porcentaje alto de imagen positiva”.

Reiteró de todos modos que “la gente no opina a favor de él porque controló la inflación, o porque hizo tal o cual cosa, o porque concretó bienestar en materia económica, sino que siempre se habla del futuro”.

“Incluso cuando se pregunta cómo es la situación personal y familiar en relación a un año atrás, siempre en cualquier ciudad, el positivo en esa respuesta es menor al 20%. Ese 35 o 36% de diferencia con respecto a la imagen positiva, claramente hace referencia a una expectativa a que la cosa pueda funcionar en un mediano plazo; mejora que todavía la gente claramente no la percibe, no la vive, y tiene su correlato con lo que se está viendo en la calle”, apuntó.

En este marco, consideró que esto se debe a la falta de una figura fuerte de oposición: “Hace un buen tiempo que a Milei lo apuntalan dos cosas: por un lado, el futuro y, por otro lado, el pasado, que es la dirigencia previa”.

“Tratando de ser objetivos, hubo un 36% de personas encuestadas a quienes les gustó el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias, que es altísimo para semejante espectáculo. Tratando de ser objetivo, yo no he visto en otros países, no tengo registro de escuchar o de haber visto semejante espectáculo, y sin embargo hay un 36% que lo avaló. Y lo que pasa es que esa gente está hiper cansada de lo anterior todavía, y eso claramente es lo que apuntala esos números tan positivos que tiene Milei, a pesar del contexto de la situación económica. Es decir que, no sólo por la esperanza en el futuro, sino por el pasado tan negativo, y la dirigencia del pasado, que la opinión pública todavía tiene en su memoria, y que va a ser bastante difícil de cambiar. A mí me da la sensación de que con los dirigentes tradicionales no lo veo muy posible, salvo que estas cuestiones económicas se agudicen con mayor profundidad”, describió.

En cuanto el impacto de la reforma laboral en la opinión pública, Majluff reconoció que “no se ha medido el tema muy detalladamente. Medimos si era necesario o no, pero cuando todavía no estaban tan detallados los pormenores y no se sabían tantos detalles de la misma, así que no podría profundizar mucho al respecto”.

“De todos modos, está claro que ese tipo de cuestiones, reformas o cualquier acción o medida o proyecto de ley que sea impulsada por X, la gente te opina más de quién fue el que lo emite que por el contenido o el detalle de esa X. En ese sentido, los valores siempre están similares, es decir que, en esto, son similares los valores de imagen positiva de Milei y de las cuestiones que tienen que ver con la reforma que él propicia”, explicitó.

En cuanto a ese 36% de aceptación que tuvo el discurso de Milei en la apertura de sesiones legislativas, explicó que “se dan dos cosas: por un lado, hay gente que está de acuerdo con ese estilo violento, pero porque está cansada de lo anterior. Aquel segmento que está cansado de lo anterior, pero que no convalida la forma de Milei, suma el 18% más o menos, que es la diferencia del 54% que tiene, con el 36%. O sea, distintos niveles de profundidad de enojo. Y ese 36% está hiper harta”.

“Y ahí está la gran dificultad de la oposición o del peronismo de cómo a ese 36% puede llegar algún dirigente a lograr convencerlo, para poder captar la atención y que se replantee su pensamiento o sea finalmente el depositario de su esperanza electoral. Yo veo la situación complicada en ese sentido, e incluso la cuestión de violencia o de subir el tono difícilmente se desarme bajando el tono; generalmente van por el quiero retruco y en esa lógica está complicado el reposicionamiento de figuras de la oposición”, evaluó.

Consultado por la figura de Dante Gebel como posible candidato presidencial en 2027, el especialista planteó que “el posicionamiento de Gebel y de algunos otros nombres que están dando vuelta, parecía una locura hace un año, y hoy ya no tanto. Y hoy creo que es un camino que el peronismo debe transitar como una alternativa, después se verá si toma volumen o no. Por otro lado, a tanto tiempo de una elección no sirve tanto medir la imagen de un dirigente o de una personalidad; lo que sirve es ver las cuestiones cualitativas y ver si calza con la expectativa de la gente, si tiene buen feedback cuando uno lo muestra y muestra sus características, porque claramente no va a ser conocido. Y si se toman decisiones con la imagen cuantitativa de X dirigente, de Gebel en este caso, te vas a equivocar. Porque difícilmente en Argentina un Presidente dos años previos a su triunfo electoral, haya sido conocido con los números de posicionamiento, de imagen o intención de voto”.

Respecto del posicionamiento de la dirigencia entrerriana, tanto en el oficialismo como en la oposición, para el proceso electoral de 2027, Majluff planteó que “el proceso de opinión pública y política empieza fuerte, más claramente, en el año previo a la elección, en donde los diferentes espacios políticos empiezan a buscar figuras potables y posibles candidatos. A medida que transcurre este año previo a la elección, eso se va intensificando, y es el año en donde hay mucha preocupación, ocupación, dudas y búsquedas, para armarse políticamente potentes de cara a la elección de 2027. La política en el año previo a la elección suele largar la búsqueda de una mejor performance electoral”.

“Hoy no hay nombres. En una encuesta de opinión pública podés preguntar por la imagen de cualquier posible candidato, pero no lo va a conocer nadie todavía. Lo que hay que determinar es si tienen cuestiones cualitativas como para ser mostrable. Por ejemplo, si preguntás por la intendenta de Paraná en la costa del Uruguay no va a ser conocida, como históricamente pasó que ningún intendente es conocido fuera de su ciudad. Así que nombres no puedo dar, pero sí te puedo decir que el recorrido político empieza siempre el año previo a la elección y esta no es la excepción”, concluyó.