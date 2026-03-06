El ranking de las yerbas más vendidas en 2025: la histórica marca que perdió el liderazgo

El sector comercializó de manera interna un total de 260,35 millones de kilos, a razón de 6,5 por persona. Además, se ratificó que avanzan las variedades compuestas por hierbas, versiones saborizadas y con distintos tiempos de estacionamiento.

El mate, sin lugar a dudas, es una de las infusiones más consumidas por los argentinos y un ranking dio a conocer las 20 yerbas más vendidas durante 2025 así lo demuestra. El sector comercializó de manera interna un total de 260,35 millones de kilos, a razón de 6,5 kilos por persona, y hay una histórica marca que perdió el liderazgo en el ámbito nacional.

Por su parte, las dos primeras marcas, representan por si solas más de 100 kilos del total. Además, el estudio privado ratifica el consumo de las variedades compuestas por hierbas, versiones saborizadas y con distintos tiempos de estacionamiento.

Según datos del sector yerbatero correspondientes a 2025, Playadito, con 56,7 millones de kilos, pasó a ocupar el primer lugar entre las marcas más vendidas del país, desplazando a Taragüi, que comercializó 49.05 millones.

Al top 5 le siguieron, las yerbas elaboradas por el establecimiento Las Marías (Taragüí, Unión, La Merced, Mañanita) con 49,05 millones de kilos; CBSé, con 24.500.000 y Amanda, con 19,9 millones.

Entre los factores que explican el liderazgo del producto elaborado por la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig, se encuentra la fidelidad de los consumidores y el fuerte trabajo en redes sociales y foros de aficionados al mate, donde empezó a ganar cada vez más menciones, algo finalmente terminó impactando en las ventas.

Las 20 yerbas más vendidas en Argentina durante 2025

Playadito: 56,7 millones de kilos.

Las Marías (Taragüí, Unión, La Merced, Mañanita): 49,05 millones

CBSé: 24,5 millones

La Cachuera (Amanda): 19,9 millones

Cordeiro (Verdeflor): 15,5 millones

Rosamonte: 14,3 millones

Yerbatera Misiones SRL (Nobleza Gaucha, Cruz de Malta): 10,9 millones

Coop. Montecarlo (Aguantadora, Pampa, Sinceridad): 9,3 millones

Llorente y Cía (La Tranquera): 8,9 millones

Piporé: 6,7 millones

Andresito: 6,6 millones

Cachamai (Cachamate): 6,3 millones

Romance: 5,7 millones

Navar SRL (Primicia): 4,7 millones

Estab. Imhoff (Buen Día): 4,2 millones

Coop. La Hoja (La Hoja): 4,1 millones

Bonafé (Más Sabor): 3,7 millones

La Cumbrecita: 3,5 millones

Sanesa (Natura): 3,2 millones

Mate Rojo: 2,6 millones