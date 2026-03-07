“Vodevil 2” vuelve a escena con una nueva función en la Terraza Cultural de Bulé Bar

El espectáculo teatral “Vodevil 2” tendrá una nueva función este sábado 7 de marzo a las 21, en la Terraza Cultural de Bulé Bar, en Paraná. La propuesta, que combina humor, música y momentos de interacción con el público, regresa tras el éxito de sus presentaciones anteriores, que recibieron elogios del público y convocaron a sala llena.

La obra presenta un formato de vodevil recargado, con números musicales, sketches humorísticos y situaciones disparatadas que invitan a reír, cantar y bailar durante toda la noche. El elenco está integrado por Pola Ortiz, María Luz Gómez, Pablo Sors, Guillermo Vesco y Walter Fontana, bajo la dirección de Silvina Fontelles.

La función se realizará a partir de las 21, con modalidad a la gorra, aunque es necesario reservar mesa con anticipación, ya que las localidades del fin de semana pasado se agotaron.

El espectáculo tendrá lugar en Bulé Bar Terraza Cultural, ubicado en la esquina de Ituzaingó y Pellegrini (ingreso por Casa Boulevard), donde además el público podrá disfrutar de platos y tragos durante la velada.

Las reservas pueden realizarse al 343 4688999.