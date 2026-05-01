Nuevo DNI electrónico: quiénes deben renovarlo en mayo 2026

El nuevo DNI electrónico ya comenzó a implementarse en Argentina durante mayo de 2026, con un esquema de renovación segmentado que alcanza únicamente a determinados grupos de la población. Según informó el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el recambio no será masivo, sino que se aplicará en casos puntuales vinculados a vencimientos, actualizaciones obligatorias o modificaciones de datos.

La medida busca modernizar el sistema identificatorio nacional mediante la incorporación de tecnología digital, sin generar una saturación en los centros de atención. En ese marco, las autoridades remarcaron la importancia de que los ciudadanos verifiquen si deben realizar el trámite para evitar inconvenientes en gestiones futuras.

Entre los principales alcanzados se encuentran menores de edad que deben cumplir con actualizaciones obligatorias —entre los 5 y 8 años y a los 14—, así como personas con documentos vencidos o que necesiten rectificar información personal.

Quiénes deben hacer el trámite y cuánto cuesta

Además de los casos mencionados, también deberán renovar el DNI quienes cambien de domicilio, realicen trámites de identidad de género o necesiten reponer el documento por pérdida, robo o deterioro. En todos estos escenarios, el trámite permitirá acceder al nuevo formato electrónico, consignó Iprofesional.

En cuanto a los costos, el DNI regular mantiene un valor de $10.000, con un plazo estimado de entrega de entre 30 y 40 días. Por su parte, el DNI para extranjeros asciende a $20.000. Existen también opciones más rápidas, como el DNI Exprés ($26.000), el trámite en 24 horas ($41.000) y el DNI al instante ($57.000).

Para gestionar el trámite, es necesario solicitar turno previo a través de la aplicación Mi Argentina o en la web oficial del RENAPER. Allí se puede elegir la oficina del Registro Civil más cercana y seleccionar fecha y horario disponibles.

Cómo es el nuevo documento

El nuevo DNI electrónico incorpora un chip sin contacto basado en tecnología NFC, lo que permite almacenar información de manera segura y habilitar nuevas funcionalidades. Entre ellas se destacan la integración de datos biométricos, la verificación electrónica de identidad y su uso como documento de viaje dentro del Mercosur.

Además, el documento está fabricado en policarbonato, un material más resistente que mejora su durabilidad. A esto se suman sistemas criptográficos avanzados que cumplen con estándares internacionales de seguridad.

Estas innovaciones apuntan a reducir riesgos de falsificación y a facilitar la validación de identidad tanto en entornos físicos como digitales, en línea con las tendencias globales en documentación.

Seguridad y nuevas funciones digitales

Uno de los ejes centrales del nuevo DNI es la protección de datos personales. Para ello, se implementaron mecanismos de cifrado que resguardan la información almacenada en el chip, junto con elementos de seguridad física más complejos.

El documento también integra datos biométricos que permiten verificar la identidad del titular con mayor precisión, lo que resulta clave en trámites sensibles y operaciones digitales.

En paralelo, el RENAPER impulsa el desarrollo de nuevas herramientas que permitirán utilizar el DNI para firma digital, autenticación en plataformas y realización de trámites remotos.