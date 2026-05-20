Informe de la Fiesta de la Artesanía 2026 en Colón: casi $80 millones de diferencia entre ingresos y egresos

Inauguración de la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, encabezada por el Intendente José Luis Walser y la coordinadora de la Fiesta, Gimena Bordet.

La Municipalidad de Colón publicó en su página web el informe económico final de la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se llevó a cabo en febrero de este año.

Los ingresos fueron por $895.142.340, de los cuales la mayor parte pertenece a entradas y plateas. Con la venta del auto se recaudó $67.606.000. Casi $96 millones dejaron los foods trucks y más de $15 millones corresponden al canon de los artesanos.

Entre los gastos ordinarios se destacan los $523.673.295 que se abonó a los artistas, a los que se suman más de $7 millones en alojamiento y $1,5 millón en catering.

El servicio de venta anticipada de entradas demandó más de $49 millones y el acondicionamiento del predio se realizó por un valor de $117.440.000. En tanto, sonido, iluminación, escenario y pantallas Led le costaron al municipio $64 millones.

Según las cuentas presentadas desde el Ejecutivo, el subtotal de egresos fue de $974.381.404,70.

En el balance económico, los gastos superaron a la recaudación en $79.239.064,70.

Fuente: El Entre Ríos.