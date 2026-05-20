Por trabajos en cañerías, habrá cortes de agua en la zona de Candiotti, Avenida Ramírez y Sudamérica

Se realizan trabajos de enlace de la nueva cañería a la red existente en calle Candiotti, en el tramo que se extiende desde avenida Ramírez hasta Sudamérica, lo que requerirá un corte programado del suministro de agua en el sector, que afectará los barrios Maccarone, Villa Almendral, Consejo y El Morro, de cuatro a seis horas, aproximadamente.

Los trabajos se desarrollan en el marco de la obra denominada "Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la Ciudad de Paraná", mediante la cual se renueva la red de distribución de agua potable en calle Francisco Candiotti, en el tramo que se extiende desde avenida Ramírez hasta calle Sudamérica. El objetivo de estas obras es mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de agua potable.

Las obras realizadas consistieron en la colocación de una nueva cañería distribuidora, instalada bajo la vereda y en forma paralela, a la antigua cañería, permitiendo mantener el servicio durante la mayor parte del proceso constructivo. Los trabajos ejecutados incluyeron excavación de la zanja y colocación de la nueva cañería distribuidora, provisión e instalación de válvulas esclusas, instalación de hidrantes sobre la nueva red y pruebas hidráulicas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema.