Giano recordó su paso por Salud y cuestionó la “irresponsabilidad” de Milei al retirarse de la OMS

“La decisión de Milei de retirar a la Argentina de la OMS en pleno brote de Hantavirus y el aumento de la mortalidad infantil luego de 25 años es de una irresponsabilidad e ilegalidad alarmante”, definió el concordiense Ángel Giano en un comunicado de prensa.

El exministro de Salud de Entre Ríos, que reapareció públicamente a través de una gacetilla enviada a El Entre Ríos, que la salud pública y las relaciones internacionales “se gestionan con ciencia y cooperación, no con dogmas ideológicos que nos aíslan del mundo”.

Mencionó que cuando fue ministro de Salud y de Desarrollo Social de Entre Ríos (entre 2007 y 2011), el acompañamiento de la OPS/OMS “fue clave” para ejecutar planes sanitarios, de promoción y prevención de la salud, de baja de la mortalidad infantil serios y para enfrentar crisis como el Dengue y la gripe AH1N1. “La articulación internacional salva vidas y fortalece la prevención”, sentenció.

Además, el abogado constitucionalista, exprecandidato a intendente de Concordia y estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), dijo que “destruir estos puentes sanitarios y dar la espalda a la evidencia científica es dejar a los argentinos desamparados ante las emergencias”. Y cerró: “Gobernar es proteger a la gente, no desmantelar las herramientas que la cuidan”.