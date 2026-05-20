Movilidad, 82% y edad jubilatoria: dirigentes gremiales de Colón preocupados por la reforma de Frigerio

En el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Colón, tuvo lugar este martes una conferencia de prensa, en la que dirigentes gremiales manifestaron su preocupación por el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio.

En representación de la Multisectorial Departamental conformada por los sindicatos a partir de este reclamo, participaron Mercedes Roude (Jubilados y Pensionados), Esteban Gamarra (Agmer), Mariano Silva (ATE) y Julio Cabrera (Ajer).

“El proyecto estaría presentándose en el Senado esta semana. No lo conocemos en su totalidad. La preocupación se genera porque supuestamente va a afectar las jubilaciones”, dijo Roude, quien además dio a conocer que se encuentran recolectando firmas para hacerle llegar a los legisladores.

“El gobernador dice que ya la había presentado la reforma para debatirla, pero nunca la presentaron a los gremios, a quienes nos corresponde informarles a los trabajadores”, indicó Silva.

“Dicen que se convoca a los gremios y convocaron solamente a UDA, que no tiene representación en la provincia, y a UPCN, cuya cabeza visible es Allende y es quien se sienta con el gobernador a negociar. Es una puesta en escena, porque no hay intercambio de ideas”, añadió la portavoz de jubilados y pensionados.

Principales puntos

Según el borrador al que tuvieron acceso, la iniciativa haría peligrar el 82% móvil. “Se tomarían los 30 años de trabajo y no los últimos 10, que es el momento en que más hemos evolucionado en nuestra carrera. Por lo tanto, en ese prorrateo ya no sería el 82%, sino alrededor del 60%”, aseguró el secretario general de Agmer Colón.

“La paritaria de los activos repercute en los jubilados; sin embargo, quieren hacer una movilidad igual a la de Anses, donde el 50% tiene que ver con la recaudación y el otro 50 con la inflación”, mencionó como otra de las preocupaciones.

A la vez, “quieren aumentar la edad jubilatoria a 60 y 65 años, y a quienes tenemos regímenes especiales, como los docentes que nos jubilamos a los 52 y 54 años, nos llevarían el descuento del 19% hasta esa edad. Es decir, una maestra se estaría jubilando a los 52 años, pero seguiría aportando hasta los 60, por lo que cobraría algo más del 40% de su salario. Esto haría que se jubile si tiene otro trabajo o que no se jubile, y volvamos a tener en las aulas docentes con mucha edad, en un momento en que la educación necesita gente joven para afrontar las problemáticas actuales”, agregó Gamarra.

“Desde la multisectorial hemos planteado que se puede sanear la caja, por ejemplo si Anses le aporta todo lo que adeuda. La audacia de Frigerio está en quitarle a los trabajadores y defender los intereses del gobierno nacional. Hay sectores, como los trabajadores del Bersa o de Enersa, que quieren aportar a la Caja para que se vaya saneando el déficit; sin embargo, el gobierno provincial no está pensando en eso sino en quitarnos los derechos que ellos llaman privilegios”.

Los legisladores del departamento

“Ellos no se definen. Ramiro (Favre) dijo que pertenece a un partido político, como diciendo que va a acatar la orden del gobernador. La idea es volvernos a reunir una vez presentado el proyecto”, respondió Mercedes Roude al ser consultados sobre el diálogo con los legisladores colonenses y la postura que tendrían al respecto.

“Cuando nos reunimos en Mauro Godein en la sede de Agmer, le preguntamos cuál iba a ser su postura. Su respuesta es que él compartió boleta con Frigerio y que por lo tanto en la cámara iba a apoyar los proyectos que presente el gobernador”, acotó Julio Cabrera.

“Hoy los legisladores son los responsables del presente y futuro de todos los entrerrianos, porque esto afecta a miles de familias. Frigerio está de paso en la provincia, porque ya sabemos que su carrera política va por otro lado, pero los legisladores que son nuestros vecinos, ¿cómo van a caminar las calles?”, concluyó Roude.

(Fuente: El Entre Ríos)