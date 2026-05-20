Liga de Concejales Justicialistas repudió los dichos de Colello

La Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos expresó su “más enérgico repudio” ante las declaraciones del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, quien minimizó la obligación del Estado provincial de asistir a la población ante las bajas temperaturas, afirmando que ese tipo de ayuda “debiera ser competencia municipal”. Las declaraciones del funcionario “no solo deslindan responsabilidades esenciales del gobierno de Rogelio Frigerio, sino que exponen una alarmante falta de empatía con los entrerrianos y entrerrianas que padecen las bajas temperaturas”, dijeron.

Calificar como una “cuestión de sentido común” que la provincia no deba ocuparse de la asistencia directa -como el envío de frazadas a Piedras Blancas o la capital entrerriana- “es desconocer la realidad socioeconómica de nuestros municipios, comunas y juntas de gobierno”, se expresó en un comunicado de la Liga de Concejales, quienes apuntaron que “la entrega de partidas irrisorias a la ciudad de Paraná no es un problema de competencias burocráticas; es una muestra de desatención programada”.

En ese sentido, señalaron que “el federalismo y la articulación del Estado no significan abandonar a los gobiernos locales a su suerte frente a la emergencia climática y social”.

Al respecto, subrayaron que los municipios “son, efectivamente, la primera trinchera de contención, pero no pueden transformarse en el chivo expiatorio de un gobierno provincial que decide mirar para otro lado y recortar la ayuda social cuando más se necesita”.

En ese marco, exigieron al Poder Ejecutivo provincial “que asuma el rol que le corresponde por mandato constitucional. Menos declaraciones administrativas para justificar la escasez y más políticas públicas activas para cuidar a los sectores más vulnerables de nuestra provincia”.

La salud, la asistencia social y la educación “siempre fueron coordinadas por el Estado provincial. Esa es la arquitectura institucional de Entre Ríos, y ningún funcionario puede darse el lujo de ignorarla o de utilizarla como excusa para desentenderse de los más humildes”, destacaron y agregaron: “Desde la Liga de Concejales Justicialistas sostenemos con convicción que la asistencia social no es una carga que el Estado provincial puede delegar ni relativizar. El Estado -en sus niveles municipal, provincial y nacional- tiene la obligación política, ética y constitucional de proteger a los sectores más vulnerables, especialmente ante situaciones de emergencia climática. Esa es la doctrina que nos guía: el Estado presente, activo y solidario”.

“La frialdad con la que Colello abordó la situación de quienes no tienen cómo calentarse durante el invierno contrasta de manera brutal con el compromiso que el peronismo siempre tuvo con los humildes. Que el gobierno provincial no se ocupe de la asistencia social en los pueblos y ciudades de Entre Ríos no es sensatez administrativa: es abandono. Y el abandono, para nosotros, no es una opción”, remarcaron.