Paso histórico: comenzó la apertura de calles en el predio del futuro Parque Industrial Mixto de Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, acompañado por funcionarios de su equipo de gobierno, visitó el predio del futuro Parque Industrial Mixto acompañado por el empresario Abel Bonnín, quien cedió el amplio terreno. En el lugar se pusieron oficialmente en marcha los trabajos de apertura y delineado de calles. Este avance marca el inicio concreto de un proyecto estratégico que transformará la matriz productiva de la región.

El inicio de estas tareas viales representa la materialización de un anhelo histórico para la comunidad. El proyecto se consolida a través de un esquema de trabajo conjunto y articulación pública-privada entre la Municipalidad de Colón y la firma Bonnín Hermanos.

La puesta en marcha del Parque Industrial Mixto, en un predio de 85 hectáreas, sentará las bases para el desarrollo económico sostenible de la ciudad. El objetivo central de la iniciativa es la radicación de empresas que generen nuevos puestos de empleo genuino, garantizando oportunidades de inserción laboral y futuro para los jóvenes colonenses.

Durante la recorrida por el predio, las autoridades y los representantes de la firma coordinaron las próximas etapas de infraestructura básica que se ejecutarán en el loteo industrial junto a la firma Río Uruguay Seguros (RUS).