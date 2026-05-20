Básquet asociativo: Recreativo y Estudiantes fueron los ganadores de la noche

Estudiantes fue uno de los equipos ganadores en la fría noche de acción en la APB.

Con la disputa de dos partidos, en la noche de este martes comenzó la undécima fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Estudiantes y Recreativo fueron los equipos que salieron del parqué con victorias, sobre Sionista y San Martín de Gazzano, respectivamente.

Con un último cuarto sin fisuras y marcando claras diferencias, Estudiantes derrotó a Sionista para alcanzar una nueva victoria. El CAE manejó el trámite en toda la noche, pero fue en los últimos 10 minutos que se pudo despegar definitivamente de su rival. Un parcial de 26 a 11 le posibilitó al local cerrar el juego con anticipación.

Joaquín Llorens con 18 puntos fue el goleador del equipo ganador, mientras que Lisandro Caraballo terminó con 17 unidades. En Sionista, en tanto, Eduar Montaña firmó 19 tantos e Ian Seigorman otros 18 puntos.

Por su parte, Recreativo Bochas Club no tuvo inconveniente alguno para derrotar a San Martín y sumar una nueva vitoria en el torneo local. Fue por un amplio 90 a 64, da cuenta Paraná Deportes.

En el representativo local, Marcos, Melchior fue el goleador con 19 puntos, con Santiago Pérez con 14 como segundo anotador. En la visita, Emiliano Cabrera registró 19 tantos y Martín Del Real terminó con 12 unidades.

Por otra parte, este miércoles seguirá la fecha con los duelos Rowing-Quique Club y Talleres-Olimpia, mientras que el jueves se cerrará con los encuentros Unión de Crespo-Paracao y Ciclista-Echagüe.