Bagnat brindará detalles a legisladores oficialistas sobre el proyecto de reforma previsional

Gastón Bagnat es presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, confirmó que el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio comenzará a ser presentado este miércoles ante los legisladores oficialistas y adelantó algunos de los principales lineamientos que contendrá la iniciativa.

Según indicó, el texto buscará transformar en proyecto legislativo los llamados “vectores” que el Ejecutivo había presentado en marzo como base para discutir cambios en el sistema previsional provincial.

En declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, Bagnat sostuvo que el proyecto surge de las distintas reuniones mantenidas con sectores gremiales y afirmó que se arribó a “un proyecto entre lo posible y lo querible”.

“Los vectores disponían márgenes amplios para discutir y debatir, y muchos gremios se sentaron a trabajar y hacer propuestas. En función de esas reuniones se fue llegando a una conclusión”, expresó.

“No se toca ningún recibo de mayo”

El funcionario buscó llevar tranquilidad respecto a la aplicación inmediata de la reforma y aseguró que no habrá modificaciones sobre los haberes correspondientes al mes de mayo.

“No se toca a ningún recibo de sueldo de mayo. El recibo de mayo de un jubilado no se va a ver afectado en nada”, afirmó.

En ese sentido, indicó que “el 70% de los jubilados” mantendrá el mismo esquema de movilidad y sostuvo que esa garantía “va a estar escrita en la ley”.

Sin embargo, reconoció que habrá modificaciones para un sector de pasivos que perciben haberes más altos o cuentan con sistemas especiales de actualización salarial.

“Va a haber un gesto solidario de los escalafones que tienen más ingresos, que son los que tenían esa doble movilidad que el sistema no resiste”, señaló.

Cambios sobre la Ley de Enganche judicial

Bagnat puso como ejemplo al Poder Judicial y anticipó que uno de los objetivos de la reforma será modificar el esquema de actualización automática vinculado a los aumentos salariales nacionales.

“La provincia no puede permitir que los aumentos de los jubilados de Entre Ríos se decidan en Buenos Aires”, sostuvo en referencia a la denominada Ley de Enganche, mediante la cual los incrementos salariales otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación impactan automáticamente sobre los jubilados judiciales entrerrianos.

Consultado sobre la dificultad política y judicial de avanzar sobre ese régimen, reconoció: “Sí, va a ser complicado tocar la Ley de Enganche”.

No obstante, aseguró que el principio de movilidad jubilatoria seguirá garantizado a través de las negociaciones paritarias.

“Cada uno va a tener derecho a protestar, pero nosotros entendemos que, como hemos hecho todo en esta gestión, cuidamos que no haya juicio”, afirmó.

Emergencia previsional y regímenes especiales

Durante la entrevista, Bagnat también confirmó que el proyecto incluiría la declaración de emergencia previsional, aunque aclaró que no habría eliminación de regímenes especiales.

“No se cambia nada. Un docente se va a poder jubilar con 52 años y 25 años frente al alumno”, ejemplificó.

Sin embargo, indicó que esos trabajadores deberán continuar realizando aportes conforme a la legislación vigente, algo que —según dijo— “nunca se cumplió”.

El titular de la Caja argumentó que uno de los problemas centrales del sistema previsional provincial es la elevada proporción de jubilaciones tempranas dentro de los regímenes especiales.

“El 66% de los activos y pasivos son mujeres y el 80% de ese colectivo se jubila en regímenes especiales”, detalló.

Y agregó: “Un porcentaje muy alto de los jubilados deja de aportar a muy temprana edad y eso es lo que el sistema no resiste”.