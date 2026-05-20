Mansilla: el intendente se reunió con el representante de la Casa de Entre Ríos en CABA

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, recibió al ingeniero José Moulia, representante de la Casa de Entre Ríos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Durante el encuentro que se realizó este martes, dialogaron junto al equipo municipal sobre las distintas actividades que se llevan adelante en la Casa de Entre Ríos, “un espacio que representa a nuestra provincia en Buenos Aires y donde se muestran nuestras costumbres, cultura, producción y el trabajo de los entrerrianos”.

Además, conversaron sobre “futuras acciones y proyectos para continuar fortaleciendo el vínculo” entre Mansilla y la Casa de Entre Ríos.