El Gobierno convocó a extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre para tratar su agenda de reformas

De forma previa al inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno aún define la posibilidad de una nueva cadena nacional para el 10 de diciembre encabezada por Javier Milei, como balance del aniversario de los dos primeros años de gestión.

Dentro del temario de las sesiones extraordinarias, el Gobierno fijó dos etapas. La primera, desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, contaría con los siguientes temas:

-Presupuesto 2026: proyecto distinto al que obtuvo dictamen el 4 de noviembre, en donde buscan equilibrar la prioridad del superávit fiscal con las demandas de los aliados provinciales.

-Ley de Presunción de Inocencia Fiscal: régimen simplificado de declaración jurada, que permite declarar ingresos solo por rentas de fuente argentina y no requerir justificación de origen para patrimonios adquiridos con estos fondos.

-Modificación a la Ley de Glaciares: habilitaría las actividades extractivas en áreas periglaciares.

-Reforma laboral: entre distintos aspectos, introduce un fondo de cese, habilitan nuevas causales de desvinculación y modifican el régimen de vacaciones y jornadas. La expectativa oficialista es tener al menos una media sanción.

La segunda etapa, que llevaría todo febrero y buscaría concretar proyectos que sólo hayan obtenido media sanción en diciembre, incluiría:

-Reforma del Código Penal: una Bicameral trataría aumentos de penas y la imprescriptibilidad de una serie de delitos.

-Reforma impositiva: aunque existe hermetismo sobre su contenido, se proyectan modificaciones al Impuesto al Cheque y eliminación de tributos.

Fuente: Ámbito Financiero.