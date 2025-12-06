A puro triple, Central Entrerriano derrotó al Quilmes marplatense

Este viernes por la noche, el estadio José María Bértora recibió una nueva presentación de Central Entrerriano de Gualeguaychú en el marco de la Liga Argentina de Básquet. Por la Conferencia Sur, el conjunto Rojinegro recibió a Quilmes de Mar del Plata en la que fue su novena presentación dentro del campeonato.

El cotejo comenzó con buen goleo por parte de ambos elencos y una ligera diferencia en favor del conjunto anfitrión. Al cabo de los primeros diez minutos del partido, Central Entrerriano se retiró ganando el encuentro por tres puntos: 23-20.

Esto cambió en el segundo cuarto cuando, pese a que bajó su cantidad de puntos a favor, el equipo gualeguaychuense volvió a imponerse para estirar la diferencia en el tanteador. El Rojinegro ganó 20-15 el parcial y se retiró al descanso con ocho tantos de ventaja: 43-35.

La verdadera diferencia llegó en el tercer cuarto. La precisión y la abundancia en tiros de larga distancia le permitieron al equipo local estirar la ventaja hasta una cifra indescontable: 23 puntos de diferencia. El cuarto terminó 33-18 en favor de los de Martín Pascal, que pasaron a ganar el partido por 76-53.

El tramo final fue más por completar el encuentro, parecía que ya nada iba a cambiar. El parcial terminó siendo de 21-19 en favor del local que acabó ganando el partido por 25 puntos de diferencia: 97-72.

Lo sorprendente, es que este triunfo abundante del Rojinegro fue ante el puntero de la Conferencia Sur: Quilmes de Mar del Plata lidera la tabla con récord 7-2, esta fue apenas su segunda derrota. El equipo entrerriano, por su parte, está octavo con un acumulado de 5-4.

La próxima presentación para los de Martín Pascal será ante Centenario de Venado Tuerto, el próximo lunes 8 de diciembre en el estadio Mateo Migliore. El partido comenzará a las 21.30.

-SÍNTESIS-

Central Entrerriano 97-72 Quilmes.



Parciales: 23-20 // 43-35 (20-15) // 76-53 (33-18) // 97-72 (21-19).



Formaciones:

CENTRAL ENTRERRIANO (97)

*Cristian Pérez: 12pts, 9rbs, 2as, 2rec, 1per.

*Aquiles Montani Wortzel: 22pts, 2rbs, 2as, 1rec.

*Johu Castillo Borja: 14pts, 6rbs, 1as, 1rec, 1per, 1ta.

*Mario Ghersetti: 7pts, 5rbs, 2as, 2per.

*Cristian Zenclussen: 18pts, 3rbs, 3as, 2rec, 2per.

Lautaro Pividori: 5pts, 4rbs, 3as, 1rec, 2per.

Simón Fux: 1rb.Tomás Caballero: ---.

Juan Siboldi: 13pts, 4rbs, 2as, 2rec, 1per.

Nicolás Reynoso: 3as, 3rec.

Benjamín Lado: 6pts, 1rb, 1rec, 1per.

Valentino Berna: ---.

DT: Martín Pascal.



QUILMES (72)

*Darry Moore Jr: 11pts, 3rbs, 4per.

*Pablo Alderete: 2rbs, 1as, 1rec.

*Santiago Ludueña: 14pts, 7rbs, 7as, 1rec, 2per.

*Joaquín Ríos: 6pts, 4rbs, 2as, 1per.

*Federico De Miguel: 16pts, 2rbs, 3as, 1rec, 1per.

Leonel Luna: 1rec.

Renzo Giacone: 3pts, 1rb.

N’tio Diarra: 7pts, 7rbs, 1ta.

Matías Domine: 4pts, 2rbs, 1as, 4per.

Juan De la Fuente: 11pts, 4rbs, 3rec, 4per, 1ta.

Axel Marino: 4rbs.

DT: Javier Bianchelli.

*Inicialistas.



Árbitros: Fabio Alaniz - Silvio Guzmán.



Estadio: José María Bértora.