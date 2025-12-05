El Rally Entrerriano cierra el año en Pronunciamiento con récord de inscriptos

El campeonato provincial de Rally se definirá este fin de semana en el Departamento Uruguay.

La localidad de Pronunciamiento (Departamento Uruguay) se viste de gala para ser el escenario de la última y decisiva fecha del Rally Entrerriano 2025. La competencia, que pondrá fin a una intensa temporada, definirá a los campeones de las cuatro categorías aún vacantes del certamen.

A pesar de las altas temperaturas que se hicieron sentir en la provincia, la jornada previa a la carrera principal fue un éxito rotundo en convocatoria. Un total de 43 tripulaciones completaron con éxito la verificación administrativa, un número que establece un récord de participación para la temporada 2025.

Durante la tarde, los equipos se dedicaron a los reconocimientos de los tramos y a la puesta a punto de los vehículos en el Shakedown. Allí, la dupla conformada por Cristian Orcellet y Darío Locher demostró estar en excelente forma al registrar el mejor tiempo a bordo de su VW Gol Trend, perteneciente a la competitiva Clase A6.

Las actividades de este viernes culminarán con la tradicional y festiva Largada Promocional, prevista para las 20.30, donde el público podrá acercarse a ver de cerca a los protagonistas antes del inicio de la acción real.

Cronograma y kilómetros de pura velocidad

La definición se llevará a cabo el día de mañana con un cronograma que promete seis pruebas especiales de alta intensidad, sumando un total de 62,22 kilómetros cronometrados.

La jornada iniciará a las 10.18 con el tramo denominado Ruta 25 – La Virgen, un sector de 10,84 km que se repetirá en dos ocasiones más (12.24 y 14.30).

El segundo sector clave para los aspirantes al título será Ruta 25 – Estación (9,90 km). Las tripulaciones deberán enfrentarlo a las 10.46, 12,52 y en el cierre de la competencia, a las 14.58.

Con los títulos en juego y la mayor convocatoria del año, la última fecha del Rally Entrerriano promete ser un espectáculo imperdible en Pronunciamiento.