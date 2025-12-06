Colapinto fue el más lento de la clasificación que ganó Verstappen

Colapinto tuvo otra mala clasificación y buscará levantar en la última final del año.

Este sábado por la mañana se disputó la última clasificación de la temporada de la Fórmula 1. En el Autódromo Yas Marina de Abu Dabi los pilotos buscaron el mejor registro posible para superar las dos etapas de eliminación y meterse en la Q3. En ese marco compitió Franco Colapinto.

Q1

Los dos primeros intentos de Franco Colapinto de registrar un tiempo fueron infructuosos. El argentino se pasó en la primera curva del circuito en las dos oportunidades y sus registros fueron anulados. Último y con seis minutos por delante, el avance para el argentino parecía dificultoso. Adelante, George Russell ostentaba el mejor tiempo: un minuto, 23 segundos y 247 milésimas.

El mejor tiempo, de todas formas, fue un sorprendente paso de Oscar Piastri: un minuto, 22 segundos y 605 milésimas para quedarse con el primer lugar. Detrás se acomodaron Max Verstappen y Kimi Antonelli.

Para Colapinto hubo una chance más, pero no le alcanzó: terminó último a un segundo y 285 milésimas del mejor registro y a cuatro décimas de Pierre Gasly, su compañero de equipo. El argentino volvió a ser el peor de la grilla.

Junto a los Alpine quedaron afuera Nico Hulkenberg, Alex Albon y Lewis Hamilton, que recuperó el auto luego de un accidente en la última práctica.

Q2

El primer registro importante de la Q2 estuvo en manos de George Russell, con un tiempo de un minuto, 22 segundos y 730 milésimas. A cinco minutos del final, Verstappen, Norris y Piastri eran quienes seguían al británico a 22, 74 y 291 milésimas, respectivamente.

Con un sorpresivo salto de Gabriel Bortoleto al quinto lugar y el cuarto puesto de Fernando Alonso, Piastri retrocedió hasta el octavo lugar, mientras que los tres de adelante quedaron en la misma posición. Los eliminados de esta tanda fueron Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Kimi Antonelli y Lance Stroll.

Q3

El primer tiempo importante en la lucha por la pole fue obtenido por Verstappen. Con la colaboración de Yuki Tsunoda en el segundo sector del circuito, el neerlandés marcó un tiempo de un minuto, 22 segundos y 295 milésimas que fue el mejor de la jornada hasta ese momento.

Después de un largo paso de todos por boxes, en el reingreso llegó el momento de la verdad. Verstappen no solo mantuvo el primer lugar luego de los registros de Norris y Piastri, sino que además superó su propio tiempo y marcó un registro de un minuto, 22 segundos y 207 milésimas. Lo siguieron Norris y Piastri a 201 y 230 milésimas, respectivamente.

De esta manera, la definición del campeonato comenzará con Norris en ventaja, ya que si gana Verstappen, le basta con ser tercero para ser campeón. El desarrollo de las primeras vueltas será fundamental.