El concordiense Franco Quiroz es el nuevo refuerzo de All Boys

El lateral concordiense firmó con el Albo hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Club Atlético All Boys concretó la incorporación del defensor entrerriano Franco Quiroz. El miércoles, en las oficinas del estadio Islas Malvinas (Floresta), el futbolista selló su vínculo con el Albo hasta el 31 de diciembre de 2026.

El arribo del lateral izquierdo, de 27 años, es considerado una pieza clave en la estrategia del equipo porteño para afrontar la próxima temporada de la segunda categoría. Quiroz llega a All Boys luego de su reciente paso por San Martín de Tucumán, donde cumplió dos etapas.

Formado en las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe, el zurdo no solo cuenta con experiencia en la élite del fútbol argentino, sino que también disputó partidos de índole internacional con la camiseta Sabalera en la Copa Sudamericana.

Su extensa trayectoria profesional es un aval para el equipo de Floresta. Originario de Wanderer's de Concordia, su camino incluye pasos por Agropecuario, General Díaz de Paraguay, San Telmo, Chacarita Juniors y Atlético de Rafaela. Esta experiencia lo posiciona como un refuerzo de peso.

Un factor determinante en la transferencia fue la confianza del cuerpo técnico, ya que el entrenador Aníbal Biggeri ya lo había dirigido anteriormente y lo solicitó nuevamente para blindar el sector izquierdo de la última línea.

Tras la presentación oficial y posar con su nueva camiseta, Quiroz no ocultó su entusiasmo por este desafío. "La verdad estoy muy contento de llegar al club. Espero que tengamos un final hermoso y el que todos queremos la próxima temporada", expresó el concordiense, ilusionado con los objetivos del Albo.