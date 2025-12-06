Urquiza y Ferro son los finalistas de la Liga de Mayores 2025

Urquiza es uno de los dos finalistas: en Chajarí cerró la serie ante Santa Rosa y avanzó a la final.

Este viernes por la noche se disputaron los cuartos partidos de las series de semifinales de la Liga Provincial de Básquet de Mayores 2025. En ese marco hubo acción en las ciudades de Chajarí y Santa Elena, donde quedaron definidos los finalistas del torneo.

En Chajarí, Santa Rosa recibió a Urquiza de Santa Elena con el afán de seguir por el camino de la victoria luego de ganar el primero de los dos partidos que jugó como local (79-70 el miércoles por la noche). Eso le hubiera permitido estirar la serie a un cuarto partido, pero no ocurrió.

El CUSE se hizo fuerte fuera de casa y en un partido de escaso goleo acabó imponiéndose por 63-53 para quedarse con la serie por 3-1. El equipo santaelenense se había impuesto en los dos juegos como local.

También hubo acción en San Salvador, donde Ferrocarril recibió a Regatas de Concepción del Uruguay. El Verde se mantuvo imbatible en su estadio y se impuso por 78-59 al conjunto uruguayense, ganando su segundo partido como local y cerrando la serie por 3-1.

Al equipo sansalvadoreño le alcanzó con el triunfo con el que abrió la serie en el estadio Juan José Garro. Ese 91-89 en condición de visitante lo transformó en uno de los dos finalistas de la Liga Provincial de Mayores 2025.

Ahora, Urquiza de Santa Elena y Ferrocarril de San Salvador definirán al campeón del torneo que sirve como antesala a la disputa de la Liga Federal de Básquet.

Fixture y resultados | Semifinales | Liga Provincial de Mayores

-Juego 1 | Viernes 28/11:

Urquiza 77-62 Santa Rosa.

Regatas 89-91 Ferrocarril.



-Juego 2 | Domingo 30/11:

Urquiza 64-43 Santa Rosa.

Regatas 78-69 Ferrocarril.



-Juego 3 | Miércoles 3/12:

Santa Rosa 79-70 Urquiza.

Ferrocarril 85-72 Regatas.



-Juego 4 | Viernes 5/12:

Santa Rosa 53-63 Urquiza.

Ferrocarril 78-59 Regatas.