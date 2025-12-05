Encontraron sin vida al hombre que era buscado desde el viernes en departamento Federación

La búsqueda de Mario Norberto Almaida, de 52 años, concluyó este viernes por la mañana con el hallazgo de su cuerpo sin vida en un sector rural de Paraje Guayaquil. El hombre, conocido como “Marincho”, estaba desaparecido desde el viernes 28 de noviembre y había sido intensamente buscado por distintas áreas de la Jefatura Departamental de Federación.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 10.00, durante un rastrillaje realizado en una zona de plantación deforestada con renuevos, localizada en el fondo de la propiedad del propio interesado y a unos 500 metros de la Ruta 14. Allí, el personal encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

En el lugar trabajó el médico policial y personal de la División Criminalística, bajo conocimiento de la fiscal de turno. La funcionaria dispuso el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, con el fin de determinar las causas de la muerte.

La Policía había emitido una solicitud de paradero para dar con Almaida, quien tenía problemas de visión y cuyo destino era desconocido desde su ausencia. Su familia y las fuerzas de seguridad habían solicitado a la comunidad aportar información y difundieron una fotografía de su DNI para facilitar la búsqueda.

Con el hallazgo del cuerpo sin vida, las actuaciones continúan bajo supervisión judicial mientras se aguardan los resultados de la autopsia.