Rocamora visita a Ciclista en Junín en la continuidad de su gira

El "Rojo" de Concepción del Uruguay buscará un triunfo para comenzar a alejarse del fondo.

Este sábado habrá acción para Rocamora de Concepción del Uruguay en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. A partir de las 21, el conjunto uruguayense visitará a Ciclista Juninense en el estadio El Coliseo del Boulevard.

El Rojo se encuentra en medio de una gira fuera de Concepción del Uruguay, disputando sus primeros partidos en condición de visitante. El primero de ellos fue ante Pico FC, que se impuso por 86-68 y dejó al Rojo con un récord de 2-5 en la 15ª posición de la tabla, apenas por encima de Unión de Mar del Plata y Deportivo Norte de Armstrong.

Para Rocamora será importante cuidar las cargas, ya que volverá a jugar el domingo. En el tercer y último partido de su gira visitará a Pergamino Básquet a partir de las 21 en el estadio Ricardo Dorado Merlo. Le urge ganar para poder levantar en la tabla de posiciones.

En frente estará Ciclista, que viene de ganar como visitante ante Unión de Mar del Plata por 82-70, lo que le permitió alcanzar un récord de 3-5 que lo mantiene en la undécima posición. Una victoria le permitiría arrancar con el pie derecho en una serie de encuentros que disputará como local: luego recibirá a Racing de Avellaneda y a central Entrerriano.

En el Rojo urugauyense habrá que prestar especial atención a Franco Maeso, su goleador con un promedio de 12,9 puntos en los siete partidos que disputó el equipo. Lo siguen Valentino Occhi con 11,7, Agustín Carnovale con 11,6 y Juan Fernández con 11,5.

En el conjunto juninense el principal anotador es Valentín Costa, que apor´to 16,1 puntos por juego hasta el momento. Detrás aparecen Damián Tintorelli con 12,9 y Franco Lombardi con 12,2 tantos por juego.