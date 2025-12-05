Rocamora se despidió con otra derrota del cuadrangular de la Conferencia Sur

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay completó este viernes con una nueva derrota su participación en el Cuadrangular A de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de Básquetbol. Fue por 65 a 79 ante El Biguá de Neuquén y sumó su tercera derrota en esa instancia del certamen.

En el estadio Roberto Contini de Bella Vista, Buenos Aires, el equipo dirigido por Sabrina Scevla fue de mayor a menor en cuanto a su rendimiento y cayó este viernescon parciales de 30-12; 11-22 (41-34); 13-20 (54-54) y 11-25 (65-79).

Paula Santini fue goleadora de las Rojas con 18 tantos, secundada por Renata Pidone (13) y Florencia Losada (10). Pero María Agustina Jourdheuil anotó 25 y fue la máxima anotadora del partido; Agustina García (22) y Rocío Bereleih Gardenghi (16) la escoltaron en el marcador para las neuquinas.

El único representante entrerriano en la categoría cayó en sus tres presentaciones, ya que en el debut –el miércoles– perdió con Deportivo Berazategui por 79 a 71, pese a que jugó de igual a igual y presentó batalla contra uno de los candidatos. El jueves cayó con El Talar por 91 a 55 y quedó al margen de la definición.