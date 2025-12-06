Colapinto, otra vez penúltimo en la última práctica

El argentino Franco Colapinto terminó en la penúltima posición en la última práctica del año.

En la mañana argentina de este sábado, los pilotos de Fórmula 1 participaron de la tercera y última práctica del Gran Premio de Abu Dabi. Se trata de la última fecha del campeonato, que definirá al ganador del título este domingo.

Del ensayo participó el argentino Franco Colapinto, que no pudo cambiar de posición respecto a la segunda práctica: terminó 19°. En pista, el piloto de Alpine solo superó al japonés Yuki Tsunoda con un registro que fue un segundo y 167 milésimas más lento que el de George Russell, el más veloz de la jornada.

El piloto británico marcó un tiempo de un minuto, 23 segundos y 334 milésimas; mientras que el argentino estuvo en un minuto, 24 segundos y 501 milésimas. Incluso quedó detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, cuyo registro quedó en el 17° lugar.

En la lucha por el campeonato, el más veloz de los tres candidatos fue Lando Norris, que en la práctica tuvo el segundo tiempo más rápido. Max Verstappen quedó tercero en la lista y Oscar Piastri finalizó quinto. De esta manera ultimaron detalles para la clasificación, donde puede definirse buena parte de la lucha por el título.

La clasificación comenzará a las 11 (hora de Argentina) y definirá qué piloto se hace acreedor de la pole position en sus habituales tres etapas clasificatorias.