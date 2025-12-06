Formativas: dos categorías de Patronato van por el campeonato nacional

Cuarta y novena se fotografiaron en conjunto antes de partir a Villa María.

Este sábado, dos de las categorías formativas de Patronato tendrán una cita importante a nivel nacional. Las divisiones cuarta y novena de la institución irán por el título nacional en sus categorías. Ambos planteles viajaron hacia Villa María con la ilusión de conseguir el campeonato.

En el caso de la cuarta división, el plantel del Patrón llegó a la definición luego de consagrarse campeón del interior al vencer a Gimnasia de Mendoza en la final por 1-0 con el tanto de Ignacio Giacinti. En el partido de la final enfrentará a Atlanta este sábado a partir de las 21.

La novena división, por su parte, ganó la final del interior también ante Gimnasia de Mendoza por 2-0 con los tantos de Lisandro Martínez y Jonás Montero. De esa manera se clasificó a la final nacional en la que enfrentará a Arsenal a partir de las 19.

En ese viaje protagonizado por las formativas Rojinegras en San Luis quedó en el camino la octava división, que cayó por penales ante el Lobo mendocino luego de igualar por 3-3 en la final del interior.

Las finales nacionales se disputarán en el estadio Plaza Manuel Anselmo Ocampo, donde los dos elencos formativos del Patrón buscarán ser campeones.

Conferencia

Este viernes fue la presentación de las finales juveniles de la Primera Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Patronato estuvo presente por medio de su vicepresidente segundo, Juan Eppinger. Lo acompañaron Martín De León y Claudio Sangoy, responsables de la coordinación de inferiores.

En representación de los planteles estuvieron los técnicos Marcelo Candia, Leo Ferrero (cuarta división) y Hernán Ramírez (novena); mientras que los jugadores presentes fueron Giacinti (cuarta) y Bruno Soria (novena).