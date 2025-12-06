Confirmaron fecha, horario y sede para los partidos de Argentina

El entrenador de la selección de Argentina llevó la copa al escenario.

En una conferencia de prensa que contó con la presencia de grandes figuras del fútbol a lo largo de la historia (Ronaldo, Francesco Totti, Hristo Stoichov, entre otros), Gianni Infantino anunció fechas, horarios y sedes para los encuentros que se disputarán en el próximo Mundial de 2026.

Argentina, que integra el Grupo J, enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en ese orden en las tres fechas de la fase de grupos.

El primer partido ante el combinado norafricano será el martes 16 de junio en la ciudad de Kansas, en el estado de Missouri. Actualmente la diferencia horaria es de tres horas, pero para cuando se dispute el mundial, si Argentina no cambió sus horarios la diferencia será de dos horas. De ser así, el partido programado para las 21 en horario local, aquí comenzará a las 23.

Para su segundo encuentro, Argentina cambiará de sede y horario. Pasará a jugar en Dallas (Texas) frente a Austria, el lunes 22 de junio a partir de las 15 (hora de Argentina).

Y el último partido ante Jordania será nuevamente en la ciudad de Dallas, el sábado 27 de junio a partir de la medianoche de la Argentina.

En caso de avanzar de fase como líder, Argentina jugaría su siguiente partido el viernes 3 de julio en Miami. Si lo hace en el segundo lugar jugará en Los Ángeles el jueves 2 de julio y si pasa como tercera, tendrá partido el viernes 3 de julio, nuevamente en Kansas.