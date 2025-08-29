Banfield festejó ante Tigre en el Florencio Sola y se metió en zona de playoffs

El Taladro se impuso por la mínima, gracias a un gol de Mauro Méndez.

En un duelo cerrado y con pocas emociones, Banfield superó a Tigre por 1-0 en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura. El gol lo convirtió Mauro Méndez a los 22 minutos del segundo tiempo, luego de un rebote que dejó corto el arquero Felipe Zenobio.

El primer tiempo mostró paridad: Rodrigo Auzmendi tuvo la más clara para el local con un cabezazo desviado, mientras que Alfio Oviedo probó de media distancia y exigió a Facundo Sanguinetti. Sin embargo, se fueron al descanso sin goles.

En el complemento, Banfield golpeó en el momento justo con el tanto de Méndez. Más tarde, Joaquín Laso estuvo cerca de empatar para el Matador, pero su cabezazo se estrelló en el palo.

Con la victoria, Banfield suma 10 puntos en la Zona A y se acomoda en zona de clasificación. En la Tabla Anual alcanzó los 24 puntos, aliviando su lucha por la permanencia. Tigre, en tanto, quedó con 8 unidades en el Clausura y 34 en la acumulada, aún en puestos de Copa Sudamericana, aunque en riesgo de perder esa plaza.

En la próxima fecha, Banfield visitará a Independiente el sábado 13 de septiembre, mientras que Tigre recibirá a Talleres el domingo 14.