Encontraron un cuerpo en el río Paraná y convocaron a familiares de Quique Berón

La hermana de la víctima confirmó que recibieron una llamada para saber si se trata del pescador de 53 años que desapareció en el río luego de recibir un balazo de su hijo.

Los restos de Luis “Quique” Berón, víctima de parricidio en la zona de Diamante, están siendo buscado en el río Paraná desde el martes y su hermana confirmó este sábado a AHORA que la llamaron esta tarde para reconocer un cuerpo que fue hallado en la “zona de San Lorenzo o Rosario”.

El hombre de 53 años cayó al agua tras un escopetazo efectuado por Luis Berón, su hijo, de 22 años, arrestado el miércoles por la tarde en San Lorenzo, al sur de Santa Fe. Ambos eran oriundos de esa ciudad.

Berón cayó al agua martes alrededor de las 18.30 en la zona conocida como Puesto 3 (kilómetro 363). A partir de ese momento, la Policía de Entre Ríos coordinó un despliegue que incluyó buzos de búsqueda y rescate policial; uso de drones para rastreo aéreo en zonas de difícil acceso y equipos especializados en terreno insular. Pese a los esfuerzos, el cuerpo no fue localizado en el momento, según indicó el sitio Ahora.

Quién era la víctima

Luis “Quique” Berón era una figura conocida en la zona de islas. Si bien su domicilio legal figuraba en San Lorenzo (Santa Fe), pasaba la mayor parte del tiempo en el delta entrerriano. Allí combinaba su vida como pescador artesanal con la atención de una pequeña despensa de su propiedad dentro de la isla.