Central Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata en un partido con morbo

Este sábado se pondrán en marcha los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata. El árbitro del juego será Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR dirá presente Silvio Trucco. La transmisión será de TNT Sports.

El Ferroviario viene de eliminar a San Lorenzo en los octavos de final. En un partido que tuvo algunas polémicas, el equipo santiagueño se impuso por 2-1 e hizo prevalecer su ventaja de localía pese a haber comenzado el juego abajo en el marcador. En la fase regular, los de Omar De Felippe finalizaron cuartos y están entre los mejores del torneo.

Si el técnico cuenta con todos sus hombres a disposición, se presume que la formación saldrá con: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo.

El León, por su parte, venció al rival que en la previa era el más difícil. En el estadio Gigante de Arroyito, dio cuenta de Rosario Central, el equipo que más puntos sumó en el año. Fue por 1-0 con el tanto de Edwuin Cetré en un partido cuya única polémica importante estuvo en la previa.

Esto se debe a que luego de que la Asociación del Fútbol Argentino obligara a los jugadores del Pincha a hacer el pasillo, los jugadores lo hicieron de espaldas. Esta situación fue observada por la AFA, que esta semana sancionó a los jugadores que participaron del pasillo con dos fechas de suspensión para el inicio del próximo torneo y a Juan Sebastián Verón con seis meses de suspensión para ejercer su rol como representante del club en las reuniones relacionadas con el fútbol.

Frente a este panorama se viene un interesante encuentro entre dos equipos de rendimiento diverso a lo largo del Torneo Clausura, aunque la diferencia en la tabla fue de apenas tres puntos.

El equipo de Eduardo Domínguez para este partido saldría con los siguientes nombres: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías.