“Lo intentaremos de nuevo en la Copa del Mundo”, avisó Lionel Scaloni

El entrenador de la selección argentina participó llevando la Copa del Mundo en el sorteo.

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, participó este viernes del sorteo del Mundial 2026, que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México. Fue el encargado de entrar con el trofeo que supo ganar en Qatar 2022 y dejó en claro que buscará repetir en Norteamérica: “Lo intentaremos de nuevo”.

En ese sentido, el director técnico rememoró la definición contra Francia (3-3 tras 120 minnutos y victoria 4-2 en penales). "Recuerdo la final como una inolvidable, donde pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal”, destacó.

“Lo intentaremos de nuevo en la Copa del Mundo. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y lo vamos a volver a intentar", expresó el DT de la Albiceleste, tras entregar el trofeo.

Luego del éxito en Medio Oriente, la Albiceleste aterrizó en Ezeiza con una réplica del trofeo oficial, que está bañada en oro con los mismos detalles que la auténtica, pero tiene una sutil diferencia: en el pie solo está grabado el nombre del país ganador de esa edición.

La versión original, encargada por la FIFA para Alemania 1974, fue diseñada por el italiano Silvio Gazzaniga, es de oro macizo y tendría un valor que gira cerca de los 20 millones de dólares. Por ende, esta versión permanece resguardada en la sede de la casa madre del fútbol, situada en Zúrich, Suiza.

La copa verdadera apenas realiza tres giras: visita a los países participantes de cada Mundial, está presente en el país anfitrión durante la cita y es exhibida en el congreso anual de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

La existencia de dos Copas del Mundo permitió una imagen icónica en el Estadio Lusail, en el que los jugadores de la Albiceleste celebraron con ambas. Sin embargo, la original llegó hasta el vestuario y luego volvió al amparo de la FIFA, consigna TyC Sports.

La empresa italiana Bertoni GDE es la encargada de confeccionar los trofeos que se entregan a los campeones del mundo cada cuatro años, que tiene 38 centímetros de alto, pesa 6,2 kilos y tiene una base de 13 centímetros de diámetro con dos bandas de malaquita verde.