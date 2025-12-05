“No entiendo como los demás mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”, disparó Colapinto

Colapinto fue crítico con el rendimiento de su A525 entre la primera y la segunda práctica.

El piloto argentino Franco Colapinto consideró “muy raro” el rendimiento del prototipo A525 de Alpine en el comienzo de las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi en el marco de la ronda 24° y última de este campeonato mundial de Fórmula 1. “No entiendo cómo los demás mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”, indicó el pilarense.

En el circuito de Yas Marina, Colapinto culminó en el puesto 10° de la FP1 y finalizó 19° en la segunda práctica libre. Y si bien terminó por delante de su compañero Pierre Gasly (20°), no quedó conforme con el rendimiento.

“Es muy raro, hay cosas que son difíciles de entender. En la FP1 estábamos a tres décimas y podía mejorar un par de décimas más”, expresó. “En la FP2, hice el mismo tiempo con una décima más rápida y la pista más fría. Hay que ver la data porque no entiendo como los demás mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”, agregó Colapinto.

“Eso también es bastante raro, hay que entenderlo ahora y trabajar para mañana”, manifestó pensando en lo que será la clasificación. Después, agregó: “Creo que dentro de todo me sentí mejor con el auto y eso es lo más importante, después hay que tratar de entender porque estamos tan lejos”, dijo en declaraciones reproducidas por Carburando.

Cabe destacar que la FP3 será este sábado 6 de diciembre desde las 7 (Hora argentina).