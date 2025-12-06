Canapino se quedó con la pole y está a un paso del título

El piloto de Arrecifes se quedó con la clasificación y se encamina al título.

Este sábado comenzó la definición del Turismo Carretera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. A la última fecha del campeonato solo cuatro pilotos llegaron con chances de levantar la copa: Agustín Canapino (principal candidato), Santiago Mangoni, Matías Rossi y Marcos Landa.

En ese marco, el de Arrecifes demostró ya en el primer entrenamiento que venía a quedarse con el título. Luego de seis intentos logró una vuelta de un minuto, 23 segundos y 849 milésimas que lo establecieron como el más rápido. Detrás quedaron Luis Di Palma e Ignacio Fain. En cuanto a los entrerrianos, Agustín Martínez fue quinto, Mariano Werner acabó 29° y Nicolás Bonelli clasificó 42°.

En el segundo entrenamiento volvió a liderar Canapino. Esta vez dio nueve vueltas y concretó un tiempo de un minuto, 23 segundos y 203 milésimas. Sus seguidores fueron Facundo Chapur y Luis Di Palma. El mejor entrerriano fue nuevamente Martínez en el 16° lugar, mientars que Werner y Bonelli quedaron 29° y 35°.

Llegado el momento de la verdad, la historia no cambió. Otra vez mandó Canapino, esta vez con un tiempo de un minuto, 22 segundos y 725 milésimas. Lo siguieron Marcelo Agrelo y el paranaense Werner a 442 y 473 milésimas, respectivamente.

El paranaense Agustín Martínez terminó en el 13° lugar a un segundo y 55 milésimas; mientras que el uruguayense Bonelli terminó 42° debido a que sufrió un recargo de seis décimas tras la revisión técnica (hubiera terminado 27°) que lo dejó a dos segundos y 77 milésimas.

La actividad continuará el domingo con el desarrollo de las tres series clasificatorias. La primera iniciará a las 10.10 liderada por Canapino; la segunda tendrá comienzo a las 10.35 con Agrelo al frente y la tercera, comandada por Werner, iniciará a las 11. La final será a partir de las 14.

A Canapino le basta con que no ganen Mangoni, Rossi o Landa para ser campeón. Esto se debe a que los tres necesitan la victoria obligatoria para consagrarse; mientras que Canapa cuenta con cinco triunfos en el campeonato.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 15 (en La Plata)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 1’22”725/1000.

2°) Marcelo Agrelo (Toyota): a 442/1000.

3°) Mariano Werner (Ford): a 473/1000.

4°) Jeremías Olmedo (Ford): a 575/1000.

5°) Luis Di Palma (Chevrolet): a 624/1000.

13°) Agustín Martínez (Ford): a 1”55/1000.

42°) Nicolás Bonelli (Ford): a 2”77/1000.