Los “Pumas” clasificaron a semis del Seven de Ciudad del Cabo

Argentina comenzó su recorrido en la Zona B con una sólida victoria ante Australia por 36-0. El equipo argentino fue contundente y pisó el ingoal rival por medio de Santiago Mare, Marcos Moneta, Luciano González y Matteo Graziano (los últimos dos anotaron dos tries cada uno). Luciano González convirtió dos de esos tries y la otra conversión fue de Santiago Vera Feld.

En un duelo más parejo, Argentina se tomó revancha de Francia y esta vez lo venció por 24-19 para recuperarse de la caída sufrida en Dubái una semana atrás. Santiago Vera Feld, Luciano González (por duplicado) y Martiniano Arrieta anotaron los tries del equipo argentino. Vera Feld y Arrieta convirtieron uno de esos tries cada uno.

En su tercera presentación, el equipo argentino se enfrentó a España. En este caso no pudo obtener la revancha: fue derrota por 31-26 en un partido que ya perdía al descanso por 17-7. Los tries del equipo argentino fueron anotados por Luciano González (por duplicado), Marcos Moneta y Eliseo Morales. González, Pedro De Haro y Santiago Mare convirtieron tres de los cuatro tries.

Con el resultado final, Argentina se clasificó a las Semifinales por el torneo. En su partido deberá enfrentar a Fiji a partir de las 7.44 del domingo en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo. Al equipo argentino no le queda otra más que sumar un buen resultado teniendo en cuenta que fue el último en la edición anterior.

Resultados de Argentina

Grupo B:

36-0 vs. Australia.

24-19 vs. Francia.

26-31 vs. España.



Semifinales:

Domingo 7 | Desde las 7.44: vs. Fiji.