Uso medicinal: un proyecto de extensión de la UNER fue premiado en la Expo Cannabis

El proyecto de extensión "Relevamiento intersectorial y participativo del cannabis para la salud en Entre Ríos", desarrollado desde la Facultad de Ciencias de la Educación y con la participación asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud —en el marco del Programa UNER Cannabis— fue seleccionado finalista en la 6.ª edición del Concurso Nacional de Pósters Científicos de la Expo Cannabis argentina y resultó premiado en la categoría Desarrollos sociales y legales sobre cannabis.

Así fue destacado por la cuenta oficial de Instagram de la casa de estudios en donde se destacó el trabajo realizado por estudiantes avanzados de la FCE-UNER, Tabaré Etcheverría y Guillermina Ferraris, junto con el tutor del proyecto Juso José Satto Salvarezza. La premiación fue realizada en la expo más grande del sector realizada el mes de octubre pasado en donde la iniciativa fue elegida por un jurado especializado. El informe del proyecto será publicado en la revista especializada THC, impulsora de la Expo Cannabis.

Este relevamiento —realizado entre 2024 y 2025 en todo el territorio entrerriano— aporta información clave para pensar políticas sanitarias, socioculturales, legislativas y de turismo, y permite seguir profundizando en el rol del cannabis como herramienta terapéutica, social y como política pública. Los primeros avances del proyecto de extensión fueron compartidos en la 1.ª Jornada Intersectorial de Cannabis de la UNER, realizada el 13 de junio en Paraná.

"Desde la FCS celebramos este reconocimiento que destaca la producción científica pública y el compromiso de nuestra Universidad en aportar mirada crítica y evidencia para la construcción de políticas de salud", señalaron desde la Facultad de Ciencias de la Salud que colaboró con la iniciativa de extensión.

En dialogo con Radio Plaza, Ferraris destacó el trabajo realizado: "Lo importante de nuestro proyecto es que lo que siempre se ve son proyectos científicos más ligado a estudios de ciencia dura y no de las ciencias sociales como es este". Enfatizó en la necesidad de que haya este tipo de iniciativas "vinculadas a las regulaciones emergentes que se está viendo en las provincias" y destacó la mirada federal de la iniciativa.

“Es un antecedente muy importante porque no había casi datos. La provincia en materia de regulación no sabe en qué basarse a la hora de, por ejemplo, modificar la ley provincial que tenemos aprobada de acceso al cannabis medicinal”, sostuvo Ferraris.

Valoró el trabajo en conjunto con la Uader y el observatorio de Cannabis Medicinal que hay en la provincia. Además, la estudiante activista señaló que están gestionando un encuentro con el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, para hacerles llegar los pormenores del informe relevado y ofrecer la información al gobierno para que elabore políticas públicas.