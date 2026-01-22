Liga Profesional: Unión abre el fuego frente a Platense

Unión recibirá a Platense en el arranque del Torneo Apertura de la LPF.

Unión y Platense se enfrentarán este jueves, desde las 20, en el Estadio 15 de abril por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Tatengue tuvo buenos resultados en la pretemporada mientras que el Calamar se prepara para un año histórico en el que jugará la Copa Libertadores.

El Tatengue viene de jugar dos partidos amistosos en Uruguay por la Serie Río de La Plata, y en el primero se impuso ante Alianza Lima de Perú por 2-1 con goles de Sergio Peña, en contra,y Julián Palacios. El segundo fue contra Defensor Sporting y en dicha ocasión igualaron 1-1 siendo Emilio Giaccone el autor del gol de Unión.

Por su parte, el Calamar afrontará un 2026 histórico porque jugará la Copa Libertadores por primera vez sabiendo que perdió a su goleador Ronaldo Martínez, quien continuará su carrera en Talleres.

De todos modos, el club contrató a 12 futbolistas entre los que se destacan Juan Gauto, Santiago Quirós, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso y Leonardo Heredia, y se encuentra negociando por Agustín Rogel.