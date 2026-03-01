En Córdoba, Talleres y San Lorenzo repartieron puntos

Este sábado, la actividad correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional concluyó con el partido entre Talleres y San Lorenzo. El partido se jugó en el estadio Mario Kempes y contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez y Adrián Franklin.

La primera ocasión de peligro en el juego fue para el visitante con un avance por la derecha de Agustín Ladstatter, que enganchó desde la derecha hacia el centro para sacar un remate desde afuera del área que buscó el costado izquierdo del arco de Guido Herrera. El arquero del conjunto cordobés se estiró hacia ese poste y rechazó al tiro de esquina.

El local también tuvo una ocasión muy clara en el primer tiempo, en su caso construida por un pase en profundidad para Valentín Dávila. Un fallo al intentar interceptar el pase dejó a la defensa del Ciclón muy mal parada y el joven futbolista del conjunto cordobés escapó al mano a mano con Orlando Gill. Después de superar al arquero definió con poco ángulo, pero con destino de gol. Sin embargo, el cruce salvador de Gastón Hernández sobre la línea evitó el tanto que le hubiera dado la ventaja a la T.

Talleres volvió a tener una chance clara en los pies de Ronaldo Martínez, al que un centro que se desvió en el camino lo encontró en soledad en el corazón del área. El atacante ensayó una chilena a escasa distancia del arco, pero pifió la definición. Su remate se fue débil y desviado por el costado izquierdo del arco.

Ya en la segunda mitad, Ulises Ortegoza probó con un remate desde afuera del área que sorprendió a Gill. El arquero del Ciclón no pudo contener el disparo que iba hacia el poste derecho, pero si lo desvió hacia el tiro de esquina para evitar la caída de su valla.

Desde los pies de Matías Galarza llegó la siguiente ocasión clara para el local. El buen centro desde la derecha del mediocampista ubicó la llegada en soledad por el costado izquierdo de Giovanni Baroni. El juvenil ganó a la carrera y consiguió definir, pero su disparo se fue muy desviado.

San Lorenzo también tuvo una ocasión muy clara luego de un balón largo en el que falló la defensa de la T, pero no pudo convertir. Primero se lo perdió Facundo Gulli en el mano a mano ante la buena salida de Guido Herrera y en el rebote también falló Matías Reali, otra vez mano a mano con el arquero. Fue 0-0.

Con la igualdad el Ciclón llegó a 12 puntos y está cuarto en el torneo; mientras que Talleres suma 11 unidades y marcha en la octava colocación. En la próxima fecha, el equipo de Damián Ayude visitará a Boca Juniors el miércoles 11 desde las 19.45; mientras que al elenco Tallarín le tocará recibir a Instituto el jueves 12, desde las 19.15.

-SÍNTESIS-

Talleres 0-0 San Lorenzo.



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alex Vigo; Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tévez.



San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Matías De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Mauricio Cardillo; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

ET: ingresó Timoteo Chamorro por Alex Vigo (TAL).

12’ST: ingresó Gregorio Rodríguez por Agustín Ladstatter (SLO).

12’ST: ingresó Matías Reali por Mauricio Cardillo (SLO).

24’ST: ingresó Facundo Gulli por Luciano Vietto (SLO).

26’ST: ingresó José Palomino por Matías Catalán (TAL).

27’ST: ingresó Mateo Cáceres por Giovanni Baroni (TAL).

27’ST: ingresó Emiliano Chiavassa por Ulises Ortegoza (TAL).

37’ST: ingresó Martín Río por Valentín Dávila (TAL).

45’ST: ingresó Ignacio Perruzzi por Nicolás Tripichio (SLO).



Amonestados:

28’PT: Alex Vigo (TAL).

7’ST: Luciano Vietto (SLO).

10’ST: Gastón Hernández (SLO)

22’ST: Nicolás Tripichio (SLO).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Mario Kempes.

Video: Liga Profesional.