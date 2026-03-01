Con el clásico rosarino se abre una nueva jornada de la Liga Profesional

Este domingo habrá cinco encuentros correspondientes a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La actividad comenzará con el clásico rosarino a partir de las 17; pero luego contará con encuentros correspondientes a ambas zonas del torneo.

17: Newell’s - Rosario Central (interzonal)

La actividad de la jornada comenzará con el clásico rosarino. El estadio Coloso Marcelo Bielsa tendrá el duelo interzonal entre Newell’s y Rosario Central a partir de las 17. Yael Falcón Pérez será el árbitro, acompañado por Héctor Paletta en el VAR. La transmisión del partido será de ESPN premium.

El Rojinegro está último en la tabla de la Zona A (y la general) con apenas dos puntos y viene de perder como local ante Estudiantes por 2-0, aunque este domingo tendrá el debut de Frank Kudelka como entrenador; mientras que el Canalla venció a Gimnasia por 2-1 y suma 11 puntos, con los que está cuarto en la Zona B.

Entre las probables formaciones de ambos elencos no se prevén presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Bruno Cabrera, Gabriel Risso Patrón; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Núñez, Facundo Guch, Luciano Herrera; Michael Hoyos.

DT: Frank Kudelka.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.

19.15: Argentinos Juniors - Barracas Central (Zona B)

El primer partido de la fecha por la Zona B será uno de los dos que iniciará a las 19.15: en el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibirá a Barracas Central. El árbitro de este encuentro será Leandro Rey Hilfer, acompañado por Fernando Echenique en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

El Bicho no jugó en la última fecha debido a que afrontó su encuentro por la segunda fase previa de Copa Libertadores que terminó con eliminación frente a Barcelona de Ecuador (empate global 1-1 y caída 5-4 en penales). El Guapo, por su parte, viene de vencer a Tigre por 2-1, con lo que llegó a ocho puntos y se ubica en la décima posición de su zona.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas, pero en el visitante sería titular el ex Patronato Dardo Miloc.

-Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández.

DT: Nicolás Diez.



Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.

19.15: Instituto - Unión de Santa Fe (Zona A)

El otro encuentro de las 19.15 será por la Zona A y se disputará en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Instituto recibirá a Unión de Santa Fe en un encuentro que contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Silvio Trucco en el VAR. La transmisión será de ESPN.

La Gloria viene de empatar 1-1 con San Lorenzo como visitante, de manera que alcanzó los ocho puntos y está 11ª en la tabla de su grupo; mientras que el Tatengue derrotó a Sarmiento de Junín por 3-1 como visitante y alcanzó las 11 unidades, con las que marcha en la sexta posición.

El equipo de Leonardo Madelón saldrá a la cancha con el villaguayense Marcelo Estigarribia y los ex Patronato Matías Mansilla y Cristian Tarragona. En frente, la Gloria también tendría a un ex Rojinegro: Leonel Mosevich.

-Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Juan Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna.

DT: Diego Flores.



Unión: Matías Mansilla; Emiliano Álvarez, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pitton, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

DT: Leonardo Madelón.

21.30: Tigre - Gimnasia (Zona B)

A partir de las 21.30 también habrá dos partidos. Uno de ellos será en el estadio José Dellagiovanna, en el marco de la Zona B: Tigre recibirá a Gimnasia de La Plata. El encuentro será arbitrado por Pablo Echavarría, acompañado por Germán Delfino en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

El Matador viene de perder su invicto ante Barracas por 2-1, con lo que quedó tercero con 14 unidades; mientras que el Lobo marcha sexto con 10 unidades y viene de perder su partido frente a Rosario Central, también por 2-1.

En la previa del encuentro se prevé la posible titularidad del ramirense Jabes Saralegui con la camiseta del anfitrión. Además podrían estar los ex Patronato Martín Garay e Ignacio Russo en el equipo de Diego Dabove.

-Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Martín Garay; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Manuel Panaro.

DT: Fernando Zaniratto.

21.30: Defensa y Justicia - Lanús (Zona A)

El otro partido que formará parte del cierre de la jornada será entre Defensa y Justicia y Lanús. El partido válido por la Zona A comenzará a las 21.30 en el estadio Norberto Tomaghello y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado por Salomé Di Iorio en el VAR. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Halcón viene de empatar con Platense por 0-0, con lo que suma 11 puntos y está séptimo en la tabla de posiciones. El Granate, por su parte, viene de hacer historia tras vencer a Flamengo en tiempo extra por 3-2 en Brasil (4-2 en el global) y quedarse con la Recopa Sudamericana. En el torneo tiene dos partidos menos producto de sus compromisos internacionales.

Entre las formaciones no se prevé ninguna presencia entrerriana desde el arranqe del juego.

-Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Éver Banega, Aaron Molinas, Rubén Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.



Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Fuentes: Rosario 3, TyC Sports, Uno Santa Fe, 0221 y LT 10.