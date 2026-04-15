ACTC Educación brindará dos capacitaciones en Concepción del Uruguay

El jueves y viernes se brindarán las capacitaciones en la antesala de la fecha del TC.

En el marco de la cuarta fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, la ACTC brindará dos capacitaciones en La Histórica. Primero, la ACTC Educación llevará a cabo la Jornada Mecánica de Vehículos, que se desarrollará el jueves 16, de 14 a 18 horas, en la Escuela de Educación Técnica N°3 “Dr. Miguel Angel Marsiglia”, ubicada en Av. Costanera Paysandú y Echeverry. La capacitación contará con la presencia del uruguayense Próspero Bonelli, ex piloto de Turismo Carretera y actual preparador de motores.

Sergio Pendás y Osvaldo Beccan, ingenieros y profesionales con amplia experiencia en el automovilismo, serán los encargados de dictar la capacitación. El Dodge Challenger de Martín Vázquez estará a disposición para que los docentes puedan explicar en detalle cómo es un TC.

Allí sé que abordarán diferentes temas sobre la parte mecánica, técnica y aerodinámica de un Turismo Carretera. Además, se desarrollarán temáticas como la ingeniería en pista, la interpretación de datos, los conceptos de puesta a punto, la clasificación de tipos de chasis y de sistemas de suspensión en vehículos de tracción delantera, entre otros contenidos.

El viernes 17, en la misma ubicación donde se realizó la Jornada Mecánica, tendrá lugar el Taller de Educación Vial ACTC, de 9 a 13, con la presencia de Nicolás Trosset, piloto de Turismo Carretera, que explicará cómo son los cuidados arriba de un TC.

La capacitación arrancará con una charla por parte de Diego Garay, donde se profundiza sobre los accidentes viales, estadística e interrogantes: ¿Por qué ocurren los siniestros viales?, ¿Cómo prevenirlos y reducir sus consecuencias? y ¿Qué acciones tomar ante una emergencia?. Luego, Claudio Alonso, en conjunto con el piloto, hablará de las seguridades de un TC, las similitudes y diferencias entre los mecanismos de seguridad de un auto de competición y uno de calle. Luego, los alumnos, en grupos, pasarán a diferentes estaciones donde se los pone a prueba con diferentes situaciones cotidianas.

El programa propone reflexionar sobre temas esenciales: el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia, la importancia de ser pasajeros conscientes, el respeto por las normas del transporte público y la función de la policía en la investigación de siniestros.

Las actividades se desarrollan de forma interactiva y participativa, utilizando diversos recursos didácticos —monopatines, motos, vehículos de simulación, gafas y dispositivos especiales— además de simuladores viales y herramientas cognitivas que permiten recrear situaciones reales en un entorno seguro.

ACTC Educación cuenta con la certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Regional Pacheco, y con el respaldo de la Facultad de Ingeniería del Ejército y el Taller Escuela de Automovilismo.