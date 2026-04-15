Copa Libertadores: Rosario Central conquistó su primera victoria en Paraguay

Rosario Central le ganó a Libertad de Paraguay, como visitante, este miércoles por la mínima expresión en el estadio La Huerta y consiguió su primera victoria en la Copa Libertadores de América. Enzo Copetti, a los 37 minutos del segundo tiempo, anotó la única diferencia del partido válido por el Grupo H.

El inicio de partido expuso la ausencia de Ángel Di María porque a Central le faltó un futbolista de esa jerarquía para darle a sus jugadas un tinte más peligroso frente a la valla del arquero Ángel González. Fideo tuvo una molestia física y fue preservado, tras igualar 0-0 ante Independiente del Valle en el arranque de la competencia, resultado que dejó sensaciones de insatisfacción en el plantel rosarino.

A pesar de esta baja, el equipo de Jorge Almirón aprovechó la pelota parada como método alternativo para generar sus dos ocasiones más claras, pero el lateral izquierdo del Gumarelo, Matías Espinoza, le sacó el gol en la línea a Enzo Giménez y Vicente Pizarro antes de cumplir la media hora de juego. Con el andar del cronómetro, la visita generó mayores merecimientos para llevarse algo más que el empate, ya que González también apareció para contener intentos del propio Giménez y de Franco Ibarra.

En la vereda opuesta, los dirigidos por Francisco Arce mostraron una débil imagen ante su público. Padecieron los embates del Canalla y tuvieron serias complicaciones para cruzar la mitad de la cancha. Una muestra de eso fue que tuvieron el primer córner a favor a los 47 minutos, pero al minuto siguiente sorprendió con un remate a distancia que obligó a un manotazo de Jeremías Ledesma y, en el rebote, Jorge Recalde estrelló la pelota en el travesaño, aunque esto último estaba anulado por fuera de juego.

Esa acción despertó a Libertad, que mostró una cara diametralmente opuesta en la segunda parte. El ingreso de Iván Franco en el entretiempo le dio mayor peso en ofensiva, y esto quedó claro con el disparo del atacante que impactó en el travesaño a los 61 minutos. Instantes antes, Ledesma había reaparecido con una tapada a Jorge Recalde y Rosario Central respondió con un mano a mano errado por Alejo Véliz.

La falta de contundencia en ambos elencos marcó el pulso del complemento y los cambios implementados por cada uno de los entrenadores tampoco causaron el efecto deseado, sino todo lo contrario. El encuentro se jugó más en la mitad de la cancha y ninguno tenía profundidad en los metros finales hasta que Enzo Copetti fue la excepción a la regla con respecto a los ingresos desde el banco siendo el autor del 1-0.

La acción comenzó en un lateral realizado en el último tercio del terreno y encontró a Emanuel Coronel proyectado en ataque. El lateral derecho filtró una pelota al área para la escalada de Copetti, quien desenfundó un disparo cruzado para vencer a Ángel González y sentenciar el trámite en Paraguay a los 82 minutos.

La agenda del Grupo H continuará con Libertad recibiendo a Independiente del Valle en la próxima fecha, en tanto que Rosario Central viajará a Venezuela para enfrentar a Universidad Central, consigna Infobae.