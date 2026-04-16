“Correr de local es una bendición”, manifestó Nicolás Bonelli

La participación de Nicolás Bonelli en el Turismo Carretera será uno de los grandes atractivos del fin de semana en Concepción del Uruguay, donde se disputará una nueva fecha del campeonato. El piloto entrerriano se prepara con intensidad para una carrera especial, marcada por la posibilidad de competir ante su público.

“Ojalá que el fin de semana sea un espectáculo lindo como costumbre el Turismo Carretera”.

Para el piloto, correr en su ciudad tiene un significado especial: “Correr de local es una bendición porque no todos tienen la posibilidad. Es difícil de explicar lo que se siente, todo el movimiento que ya se genera de 15 días antes”.

En ese sentido, destacó el acompañamiento de su entorno: “Lo compartimos con todo el grupo de sponsors, con mi familia que por ahí va a dos o tres fechas en el año. Mis nenas también lo viven de una manera muy especial”.

Y agregó sobre la experiencia en pista en declaraciones a Canal 11: “Cuando uno sale y ve todo el público que lo está alentando, va haciendo fuerza por el auto. Se disfruta muchísimo”.

Las expectativas

En cuanto a lo deportivo, Bonelli reconoció que el circuito no siempre le ha sido favorable: “No me ha tratado del todo bien, pero he tenido buenas y malas. Esperemos que esta sea la vencida y que tengamos un gran resultado”. El objetivo principal del año está claro: “Siempre es la Copa de Oro. Este año vamos a buscarla nuevamente”.

Además, analizó el arranque de temporada: “No hemos arrancado bien porque la suerte no nos está acompañando. Pinchamos un neumático, tuvimos un choque y eso nos dejó con pocos puntos, pero empezamos a recuperarnos y ojalá que de acá en adelante sea un quiebre”.

Antes de salir a pista, el análisis del circuito se vuelve determinante para definir estrategias y ajustar cada detalle técnico. En ese sentido, el piloto entrerriano explicó cuál es el sector clave del trazado donde se suelen marcar las diferencias: “La clave siempre está en el parcial tres, que es el más largo y es donde los autos que andan mejor hacen la diferencia. Creo que ahí es donde enfocamos todos los cañones siempre que venimos a Concepción y en eso se trabaja junto a los ingenieros, al equipo, la puesta a punto para tratar de estar fuerte, obviamente ahí”.

Por otra parte, Nico se refirió al vínculo con la gente, remarcó: “Siempre contesto todos los mensajes. Me gusta atender a todos los periodistas, a la televisión, a los sponsors, a amigos, a todo el que me pregunta”.

Finalmente, dejó un mensaje para los fanáticos: “Ojalá que sea una gran fiesta por todo Concepción del Uruguay, por todo Entre Ríos. No es fácil tener una carrera de estas características, hay que disfrutarla y aprovecharla”.