Citan a Spagnuolo y otros 29 imputados en la causa ANDIS

En línea con el requerimiento de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 citó a prestar declaración indagatoria a 29 personas involucradas en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los convocados figura el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya cuenta con un procesamiento previo.

El cronograma de audiencias se desarrollará entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La nómina incluye la ampliación de testimonios de cinco personas que ya se encontraban procesadas, tales como el propio Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y el presunto lobbista de laboratorios y droguerías, Miguel Ángel Calvete.

El juez Ariel Lijo, en sintonía con el planteo del Ministerio Público Fiscal, advirtió sobre la naturaleza del entramado delictivo: “La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”. Según la investigación, el mecanismo implicó salidas de fondos por más de $75.000 millones, los cuales habrían terminado en los bolsillos de un reducido grupo empresarial, publicó Ámbito.

Ante este escenario, el juzgado decretó la inhibición general de bienes para los implicados y las empresas vinculadas. El magistrado fundamentó la medida en la necesidad de evitar el desprendimiento de activos que pudieron haber sido “instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos”, y que resultan indispensables para que el Estado pueda recuperar los recursos malversados.

La causa busca desarticular la estructura que involucra a más de 20 empresarios. Cabe recordar que Spagnuolo ya fue indagado anteriormente por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público, en el marco de una compleja red que desvió recursos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.