El autódromo de Concordia será escenario de la tercera fecha del TC2000

El Turismo Competición 2000 anunció el autódromo que albergará la tercera fecha del calendario 2026 de la especialidad. Finalmente, la competencia se disputará en el trazado Ciudad de Concordia, donde también correrá el Top Race y la Fórmula Nacional.

Tango Motorsports oficializó el cambio de escenario para esta carrera, la cual se iba a disputar en Rosario, pero por motivos ajenos a la organización, la categoría volverá al trazado entrerriano el 2 y 3 de mayo, donde los máximos ganadores son Mario Gayraud, Juan María Traverso, Bernardo Llaver y Matías Rossi con dos triunfos cada uno.

Será la visita 16 del TC2000 al circuito de la Capital de Citrus, luego de su última competencia que fue el 29 de junio de 2025. Ese fin de semana Leonel Pernía con Honda se quedó con la pole position, mientras que el crespense Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross logró la victoria en la final.

Como sucedió recientemente en San Juan, junto al Turismo Competición 2000 estarán las categorías Top Race (disputará la tercera fecha) y Fórmula Nacional (llevará a cabo la segunda fecha de su calendario).