Patronato: Marcelo Candia deberá meter mano en la formación

Marcelo Candia dirigirá a Patronato el próximo sábado, a las 20, cuando Patronato reciba a Deportivo Maipú de Mendoza. Es que la dirigencia del Santo no avanzó mucho en cuanto al sucesor de Rubén Darío Forestello y todo indicaría que seguiría en el cargo.

Candia sabe que para este trascendental encuentro sí o sí deberá retocar el equipo. Al menos será una modificación obligada luego de la expulsión de Federico Bravo en el encuentro ante Almagro. El mediocampista fue expulsado ante Almagro por doble amonestación a los 77 minutos de juego.

¿Quién podría ser su reemplazante? Augusto Picco es quien corre con cierta ventaja para jugar el sábado a la noche desde el arranque. Igualmente, no hay que descartar a Marcos Enrique, otra opción que evalúa el DT.

Paralelamente, la buena noticia es que Candia recupera a Santiago Piccioni, marcador central quien cumplió con la fecha de suspensión tras su expulsión ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Igualmente, la dupla central Gabriel Díaz – Franco Meritello seguirían como titulares.

La probable formación

Alan Sosa, en el arco; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, en la última línea; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, en el mediocampo; en tanto que Franco Soldano y Tomás Attis serán los atacantes.