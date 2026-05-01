Paraná celebra el Día del Trabajador con música en vivo y un festival que ya está en marcha

Feria de emprendedores y festival de música para celebrar el Día del Trabajador, en la Plaza San Miguel.

Con una fuerte apuesta a la música como eje central este viernes 1° de Mayo, Paraná vive el Día del Trabajador con un festival en Plaza San Miguel que ya comenzó y que en minutos tendrá su punto más alto con los shows en vivo.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, reúne desde el mediodía gastronomía y espacios recreativos, mientras que desde las 15 se puso en marcha la feria de emprendedores y la muestra cultural.

El plato fuerte del encuentro se concentra desde las 18, cuando suben al escenario los artistas entrerrianos en una grilla diversa que recorre distintos géneros.

Entre las presentaciones previstas se destacan Groove Amor, Brujazz, con su propuesta de jazz y fusión; Facundo Torresán Grupo, con música de raíz folklórica; y Vintrack, que repasa clásicos del rock. También forman parte otras bandas locales, en un festival pensado para todo público.

La iniciativa busca poner en valor a la música como trabajo y como industria cultural, integrándola a una celebración que reconoce a artistas, técnicos y trabajadores del sector como parte activa de la economía provincial.

Además del escenario principal, el evento incluye más de 40 stands de emprendedores y artesanos, junto a food trucks que acompañan la jornada desde temprano.

En paralelo, el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón inauguró la muestra “Manos que hacen mundo”, una propuesta que recupera la memoria del trabajo en la región a través de objetos y fotografías.

Con una convocatoria abierta a toda la comunidad, el festival combina música, producción local y cultura en un mismo espacio, y se consolida como uno de los principales atractivos de este Día del Trabajador en la capital entrerriana.