Los riesgos y la regulación de vapeadores: “No son inocuos y afectan a los menores”

Claudia Negri impulsa en la Legislatura porteña un proyecto para regular el uso, la venta y la promoción de vapeadores en la Ciudad de Buenos Aires

En una entrevista en Infobae a la Tarde, la legisladora y médica Claudia Negri detalló que la Legislatura porteña debatirá un proyecto para regular el uso, la venta y la promoción de los vapeadores en la Ciudad de Buenos Aires, con especial foco en la protección de niños y adolescentes.

Negri remarcó la falta de normativa actual y la urgencia de establecer controles claros: “Lo que se pone en consideración es toda la normativa pertinente a este producto que tiene sustancias emergentes del tabaco, de la nicotina, y regularla”.

Subrayó que en la actualidad no existe un marco legal para los vapeadores: “Ni consumir vapeadores ni venderlos es ilegal porque no hay regulación alguna hasta ahora”.

Explicó que la facilidad de acceso y la promoción dirigida a jóvenes agravan el problema: “Esto es de amplio consumo en menores, y por ahí se desconocen todas las consecuencias”.

La legisladora advirtió sobre el acceso irrestricto: “Hoy se compran en cualquier comercio, incluso los descartables, con una publicidad muy accesible para ellos y que se vendan en cualquier lado”.

Argumentó que la regulación permitirá incorporar a los vapeadores en los programas de cesación tabáquica y capacitar a los profesionales de la salud: “Sería muy importante que, además de que los vapeadores estén regulados, los profesionales de la salud se capaciten respecto a estos programas preexistentes”.

El corazón del proyecto: equiparar el control del vapeador al cigarrillo común

Consultada sobre el eje de la iniciativa, Negri precisó: “La regulación lo que nos va a decir es qué está pasando con estas sustancias. Si nosotros no ponemos una visión sanitarista y nos ponemos a trabajar en la epidemiología, en los aportes y en los registros de lo que estas sustancias producen, tampoco sabemos bien con qué nos vamos a encontrar”.

El proyecto prevé que la venta se realice únicamente en lugares habilitados, con restricciones publicitarias, y que se promueva la capacitación sanitaria: “Que haya un cierto control, que se vendan en lugares habilitados, que la publicidad no sea de fácil alcance para los menores”.

Negri insistió en la necesidad de un registro epidemiológico para medir el impacto en salud pública: “Lo que nosotros sí sabemos es que cada vez hay más menores con dificultades respiratorias, con problemas pulmonares y creemos que en definitiva está asociado a esto”. Además, remarcó el atractivo de estos productos para los más chicos: “Creo que hasta un niño podría pensar que es un juguete, porque vienen de colores muy llamativos, con saborizantes”.