La inflación fue de 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La inflación en abril fue de 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% de marzo. De esta manera, el indicador cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses.

El nuevo registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) implicó una variación interanual del 32,4% y ubicó el acumulado del año en 12,3 por ciento. El dato estuvo en línea con las proyecciones que tenían en el equipo económico y en las consultoras privadas que lo ubican entre 2,4% y 2,8 por ciento.

En el desglose por categorías, los precios Regulados registraron la mayor suba, con un 4,7%, impulsados por los ajustes en transporte y electricidad. A continuación, se ubicó el IPC núcleo, que subió 2,3%, principalmente por incrementos en alquileres, servicios asociados a la vivienda y gastos en restaurantes y comidas fuera del hogar.

Según informó el Indec, los precios Estacionales no mostraron variación, ya que los aumentos asociados a la indumentaria por cambio de temporada se vieron equilibrados por bajas en los valores de turismo y frutas.

Transporte encabezó los aumentos del mes con una suba de 4,4%, impulsada por el alza en combustibles. Educación ocupó el segundo lugar, con un incremento de 4,2%. Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%) presentaron las menores variaciones a nivel nacional en abril de 2026.

Por regiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor impacto en Noreste, Noroeste y Pampeana, mientras que en GBA la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a subas en alquileres y tarifas eléctricas.